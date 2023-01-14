Напередодні принцесу Уельську помітили без її улюбленої каблучки на публіці під час візиту до медичного центру в Ліверпулі.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон зняла свою каблучку для заручин. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні принц та принцеса Уельські вперше вийшли разом у світ після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний".

Королівська пара приїхала до Ліверпуля через день після того, як їхні діти повернулися до школи, щоб відкрити нову Королівську Ліверпульську університетську лікарню, та порадувала шанувальників селфі та елегантними вбраннями.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

У той час як валлійська золота обручка матері трьох була чітко видна на її четвертому пальці, її обручки з 12-каратним сапфіром і каблучки вічності з діамантом Eclipse з 18-каратного білого золота не було.

Виявилося, що королівська персона дбала про гігієну та безпеку дітей у палатах, оскільки відвідувала з чоловіком медичний заклад.

Дружина майбутнього короля Великобританії була одягнута в шотландське пальто Holland & Cooper з темно-синьою сукнею з поясом від Cefinn і туфлях Gianvito Rossi в тон. Кетрін Міддлтон доповнила свій образ сумкою Mulberry Amberley і сережками із сапфірами.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У 2020 році, коли Кейт Міддлтон відвідала дитячу лікарню "Евеліна", вона з’явилася без обох каблучок, вирішивши натомість носити лише обручку.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон "потролила" принца Гаррі за його надмірні одкровення.

Також Фокус писав про нові подробиці непорозумінь між дружинами принца Гаррі та принца Вільяма.