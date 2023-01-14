Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла свое помолвочное кольцо

Накануне принцессу Уэльскую заметили без ее любимого кольца на публике во время визита в медицинский центр в Ливерпуле.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла свое кольцо для помолвки. Об этом пишет Hello Magazine.

Накануне принц и принцесса Уэльские впервые вышли вместе в свет после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной".

Королевская пара приехала в Ливерпуль через день после того, как их дети вернулись в школу, чтобы открыть новую Королевскую Ливерпульскую университетскую больницу, и порадовала поклонников селфи и элегантными нарядами.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

В то время как валлийское золотое обручальное кольцо матери троих было отчетливо видно на ее четвертом пальце, ее помолвочного кольца с 12-каратным сапфиром и кольца вечности с бриллиантом Eclipse из 18-каратного белого золота не было.

Оказалось, что королевская персона заботилась о гигиене и безопасности детей в палатах, поскольку посещала с мужем медицинское учреждение.

Жена будущего короля Великобритании была одета в шотландское пальто Holland & Cooper с темно-синим платьем с поясом от Cefinn и туфлях Gianvito Rossi в тон. Кэтрин Миддлтон дополнила свой образ сумкой Mulberry Amberley и серьгами с сапфирами.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В 2020 году, когда Кейт Миддлтон посетила детскую больницу "Эвелина", она также появилась без обоих колец, решив носить только обручальное кольцо.

Напомним, Кейт Миддлтон "потролила" принца Гарри за его чрезмерные откровения.

Также Фокус писал о новых подробностях недоразумений между супругами принца Гарри и принца Уильяма.