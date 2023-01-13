Кейт Миддлтон "потролила" принца Гарри за его скандальные мемуары

Принцесса Уэльская нарушила молчание по поводу книги, которая разрушает репутацию королевской семьи Великобритании.

Related video

Кейт Миддлтон публично "потролила" принца Гарри за его скандальные высказывания. Об этом пишет Independent.

Накануне во время визита в благотворительную организацию по охране психического здоровья "Открытая дверь" принцесса Уэльская внезапно публично заговорила о скандальных мемуарах младшего брата своего мужа.

"Разговорная терапия для многих не работает", — загадочно отметила супруга принца Уильяма.

[ + – ] Мемуары принца Гарри Фото: Соцсети

Биографическая книга герцога Сассекского "Запасной" уже наделала немало шума в Сети. В ней принц Гарри рассказывает скандальные подробности жизни в Букингемском дворце до "мегзита". В частности, о драке со старшим братом, недоразумении между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, напряженных отношениях с отцом после смерти принцессы Дианы и т.д.

[ + – ] Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

Несмотря на то, что многие детали были обсуждены в Сети до официального выхода мемуаров 10 января 2023 года, книга все равно бьет рекорды по продажам как в Великобритании, так и за ее пределами. К примеру, "Запасной" стал самой продаваемой научно-популярной книгой в королевстве. Рекорд мемуаров принца Гарри в первый день продаж побил только "Гарри Поттер" Джоан Роулинг.

Напомним, какой модный совет Елизавета II дала Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о реакции Кейт Миддлтон на скандальные высказывания младшего брата своего мужа.