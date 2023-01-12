Стало известно, какой совет однажды Елизавета II дала Кейт Миддлтон

Бабушка мужа принцессы Уэльской часто рассказывала ей, как правильно вести себя на публике.

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Стало известно, какой совет однажды королева Елизавета II дала Кейт Миддлтон. Об этом пишет Еxpress.

Покойная монарх заметила, что у жены ее внука часто во время сильных порывов ветра поднимается платье. Поэтому она посоветовала принцессе Уэльской к подолу пришивать специальные пуговицы, которые будут удерживать юбки своим весом. Как известно, сама королева Великобритании также пользовалась модным лайфхаком. А первым приобрел такие пуговицы любимый кутюрье покойного монарха Стюарт Парвин.

"Красота одежды ручной работы в том, что она сидит как надо, но, конечно, у нас есть несколько хитростей в рукаве. Я просто вшиваю несколько утяжелителей в подол ее платьев и пальто, и они красиво сидят и не поднимаются. Если она носит легкую шифоновую юбку, я пришиваю меньшую свинцовую гирьку размером с горошину", — рассказывал кутюрье Ее Величества.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Отношения между Кэтрин Миддлтон и покойной Елизаветой II были особенными. Королева часто рассказывала жене внука, как правильно вести себя на публике и давала советы.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, в Букингемском дворце хотели изменить имя Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о реакции Кейт Миддлтон на скандальные мемуары младшего брата своего мужа.