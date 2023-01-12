Стало відомо, яку пораду одного разу Єлизавета ІІ дала Кейт Міддлтон

Бабуся чоловіка принцеси Уельської часто розповідала їй, як правильно поводитися на публіці.

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Стало відомо, яку пораду одного разу королева Єлизавета ІІ дала Кейт Міддлтон. Про це пише Еxpress.

Покійна монархиня помітила, що в дружини її онука часто під час сильних поривів вітру підіймається сукня. Тому вона порадила принцесі Уельській до подолу пришивати спеціальні ґудзики, які утримуватимуть спідниці своєю вагою. Як відомо, сама королева Великобританії також користувалася модним лайфхаком. А першим придбав такі ґудзики улюблений кутюр'є покійного монарха Стюарт Парвін.

"Краса одягу ручної роботи в тому, що він сидить як треба, але, звичайно, у нас є кілька хитрощів у рукаві. Я просто вшиваю кілька обтяжувачів в поділ її суконь і пальт, і вони красиво сидять і не підіймаються. Якщо вона носить легку шифонову спідницю, я пришиваю меншу свинцеву гирку розміром з горошину", — розповідав кутюр'є Її Величності.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Стосунки між Кетрін Міддлтон та покійною Єлизаветою ІІ були особливими. Королева часто розповідала дружині онука, як правильно поводити себе на публіці та давала поради.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Букінгемському палаці хотіли змінити ім'я Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про реакцію Кейт Міддлтон на скандальні мемуари меншого брата свого чоловіка.