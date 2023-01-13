Кейт Міддлтон "потролила" принца Гаррі за його скандальні мемуари

Принцеса Уельська порушила мовчання щодо книги, яка руйнує репутацію королівської родини Великобританії.

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Кейт Міддлтон публічно "потролила" принца Гаррі за його скандальні висловлювання. Про це пише Іndependent.

Напередодні під час візиту до благодійної організації з охорони психічного здоров'я "Відчинені двері" принцеса Уельська раптово публічно заговорила про скандальні мемуари молодшого брата свого чоловіка.

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[ + – ] Мемуари принца Гаррі Фото: Соцмережi

Біографічна книга герцога Сассекського "Запасний" уже наробила чимало шуму в мережі. У ній принц Гаррі розповідає скандальні подробиці життя в Букінгемському палаці до "мегзіту". Зокрема про бійку зі старшим братом, непорозуміння між Кейт Міддлтон та Меган Маркл, напружені стосунки з батьком після смерті принцеси Діани тощо.

[ + – ] Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

Попри те, що багато деталей було обговорено в мережі до офіційного виходу мемуарів 10 січня 2023, книга все одно б'є рекорди по продажах як у Великобританії, так і за її межами. Наприклад, "Запасний" став найбільш продаваною науково-популярною книгою в королівстві. Рекорд мемуарів принца Гаррі в перший день продажів побив лише "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг.

Нагадаємо, яку модну пораду Єлизавета ІІ дала Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про реакцію Кейт Міддлтон на скандальні висловлювання меншого брата свого чоловіка.