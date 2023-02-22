Королевский дворецкий рассказал, как принцы Уильям и Гарри делили драгоценности Дианы

В своих мемуарах Гарри утверждал, что никогда не претендовал на материнское кольцо с сапфиром, но дворецкий Пол Баррелл говорит, что это не так.

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Кольцо принцессы Дианы с сапфиром, которое сейчас носит Кейт Миддлтон, является одним из самых известных и цитируемых колец в истории ювелирных украшений. В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри опроверг слухи о том, что он решил отдать особенный подарок покойной матери старшему брату. Ранее СМИ писали, что он сделал это в 2010 году еще до помолвки принца Уильяма, чтобы кольцо Дианы однажды "село на трон". Гарри заявил, что кольцо всегда принадлежало Уильяму и он никогда его не просил. Но бывший дворецкий Пол Баррел, автор книги о принцессе Диане, рассказал, что дело было не так. Об этом пишет Daily Mail.

В своих мемуарах принц Гарри пишет следующее: "Газеты публиковали истории о том, что я осознал, насколько Уилли и Кейт хорошо подходят друг другу, и оценил глубину их любви, поэтому решил подарить мамин легендарный сапфир. Но это абсолютная чушь". Герцог Сассекский утверждает, что сапфировое кольцо никогда не принадлежало ему: "Оно уже было у Уильяма. Он попросил его после смерти мамы, и я был более чем счастлив отдать его".

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

64-летний Пол Баррелл, который работал дворецким Дианы более 10 лет, говорит, что присутствовал, когда принц Гарри просил кольцо.

Принц Гарри и принц Уильям выбирали украшения из коллекции драгоценностей своей матери в Кенсингтонском дворце.

"Гарри сказал мне, что помнит, как кольцо причиняло ему боль, когда он держал мать за руку, потому что камень был большим. И именно поэтому, когда мальчики пришли в Кенсингтонский дворец, я сказал им: вы должны взять что-то в память о матери, то что будет напоминать о времени, проведенном здесь, в Кенсингтонском дворце", — по словам Баррелла, Уильям хотел взять часы Cartier, подаренные ее отцом на ее 21-й день рождения, а Гарри захотел сапфировое кольцо.

Принц Уильям был доволен, так как его не интересовали самые яркие вещи в коллекции Дианы.

"Они выбрали две очень простые вещи — кольцо и часы. Не фантастические драгоценности. Но они что-то значили для мальчиков", — позже, видимо, братья обменялись выбранными памятными вещами. Потому что кольцо в итоге оказалось у Уильяма, а часы у Гарри, и сейчас их носит Меган Маркл.

[ + – ] Кейт Миддлтон сейчас носит кольцо принцессы Дианы Фото: Getty Images

Баррел тоже "удостоился" пары строчек в мемуарах принца Гарри. Он написал, что "его кровь кипела от ярости", когда бывший дворецкий выпустил книгу о принцессе Диане.

Напомним, кольцо принцессы Дианы, которое сейчас носит Кейт Миддлтон, сделано из голубого цейлонского сапфира, обрамленного 14 бриллиантами, оправленными в 18-каратное белое золото. Кольцо создал именитый британский ювелирный дом Garrard. Она никогда с ним не расстается, снимая только в редких случаях.