Шарлиз Терон рассказала о самом худшем свидании в своей жизни (видео)

Просьба молодого человека очень удивила 20-летнюю Шарлиз, но ей не хотелось все портить.

47-летняя южноафриканская и американская актриса и обладательница "Оскара" Шарлиз Терон – всемирно известная и успешная женщина. Однако несмотря на то, что недостатка в поклонниках звезда не испытывает, оказывается, и в ее жизни были неудачные свидания. Об одном из таких она рассказала на шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Livе.

По словам знаменитости, когда ей было 20 лет, она познакомилась с парнем, который ей был симпатичен. Молодой человек был очень красив, поэтому будущая звезда увлеклась им. Он пригласил ее на ужин, и Шарлиз с радостью согласилась.

"Все было чудно. Я подумала, что все идет очень хорошо. И он отвез меня домой. Знаете, я как бы подавала знак, что хочу поцелуя. Ну, вы ведь понимаете, когда этот момент происходит? Он остановился возле моего дома. И мы начали целоваться, все было очень хорошо. А потом он отстранился и прошептал: "Поцелуйся с моим носом"", – вспоминает Терон и начинает смеяться.

Актриса признается, что никогда в жизни не забудет этот момент.

"Потому что я никогда в жизни не встречала человека, которому нравится, когда кто-то целуется с его носом", – сказала сквозь смех Шарлиз.

Ради приличия и покоренная харизмой симпатичного парня, не желая портить все, она чмокнула мужчину в нос, но он попросил облизать его, что еще больше сбило с толку девушку. В итоге отношения закончились, так и не начавшись.

Ранее Фокус писал, что в мае актрису сфотографировали с новым бойфрендом. Терон сходила на свидание с моделью спортивных журналов Алексом Димитриевичем