У Шарлиз Терон новый роман с манекенщиком

После нескольких неудачных романов звезда "Безумного Макса" начала встречаться с моделью спортивных журналов Алексом Димитриевичем.

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47-летнюю Шарлиз Терон сфотографировали с новым бойфрендом. Актриса сходила на свидание с моделью спортивных журналов Алексом Димитриевичем. Об этом пишет Daily Mail.

Последние громкие отношения южноафриканской актрисы были с оскароносным актером Шоном Пенном еще в 2015 году.

Алекса и Шарлиз сфотографировали, когда они направлялись в ресторан в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе.

Шарлиз Терон встречается с манекенщиком

Про нового бойфренда актрисы известно не очень много. Он снимался для спортивных изданий вроде Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman и Combo Boxing и проживает в Лос-Анджелесе. Где он мог познакомиться с актрисой, журналистам выяснить не удалось.

Впервые слухи об их отношениях появились в январе 2023 года. Об отношениях пары сообщили инсайдеры на портале DeuxMoi.

Шарлиз Терон в последний раз была в отношениях с актером Шоном Пенном в 2015 году. Также у нее был короткий роман с манекенщиком Габриэлем Обри, отношения с актерами Стюартом Таунсендом и Крейгом Бирко, а также с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом. С Таунсендом Шарлих встречалась восемь лет и, по слухам, пара рассталась, когда ее карьера оказалась куда более успешной, чем у ее бойфренда.

Шарлиз воспитывает двоих приемных детей – Джексона и Огаст.

В декабре 2022 года Шарлиз сказала, что откажется от карьеры ради детей, если ей придется выбирать между ними, в интервью The Hollywood Reporter.

"Мне нравится быть мамой больше, чем быть актрисой или продюсером. И я никогда не думала, что скажу это", — призналась актриса.

Шарлиз Терон на премьере в Риме Фото: Getty Images

Но пока она не планирует заканчивать актерскую карьеру. Недавно Шарлиз Терон снялась в фильме "Форсаж 10" и появилась вместе с другими актерами на премьере фильма в Риме.