У Шарліз Терон новий роман з манекенником

Після кількох невдалих романів зірка "Божевільного Макса" почала зустрічатися з моделлю спортивних журналів Алексом Дімітрієвічем.

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47-річну Шарліз Терон сфотографували із новим бойфрендом. Акторка сходила на побачення з моделлю спортивних журналів Алексом Дімітрієвічем. Про це пише Daily Mail.

Останні гучні стосунки південноафриканської акторки були з оскароносним актором Шоном Пенном ще в 2015 році.

Алекса та Шарліз сфотографували, коли вони прямували до ресторану в районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі.

Шарліз Терон зустрічається з манекенником

Про нового бойфренда акторки відомо небагато. Він знімався для спортивних видань на кшталт Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman та Combo Boxing та проживає в Лос-Анджелесі. Де він міг познайомитись з акторкою, журналістам з'ясувати не вдалося.

Вперше чутки про їхні стосунки з'явилися у січні 2023 року. Про стосунки пари повідомили інсайдери на порталі DeuxMoi.

Шарліз Терон востаннє була у стосунках з актором Шоном Пенном у 2015 році. Також вона мала короткий роман з манекенником Габріелем Обрі, стосунки з акторами Стюартом Таунсендом і Крейгом Бірком, а також із солістом групи Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом. З Таунсендом Шарліз зустрічалася вісім років і, за чутками, пара розлучилася, коли її кар'єра виявилася значно успішнішою, ніж у її бойфренда.

Шарліз виховує двох названих дітей — Джексона та Огаст.

У грудні 2022 року Шарліз сказала, що відмовиться від кар'єри заради дітей, якщо їй доведеться обирати між ними, в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

"Мені подобається бути мамою більше, ніж бути актрисою чи продюсером. І я ніколи не думала, що скажу це", — зізналася акторка.

Шарліз Терон на прем'єрі в Римі Фото: Getty Images

Але поки що вона не планує закінчувати акторську кар'єру. Нещодавно Шарліз Терон знялася у фільмі "Форсаж 10" та з'явилася разом з іншими акторами на прем'єрі фільму у Римі.