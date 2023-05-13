Шарліз Терон, Він Дізель та інші. Каст фільму "Форсаж 10" відвідав прем'єру у Римі (фото)

Вибір італійської столиці як першого міста у світі, де буде показано 10-ту частину саги "Форсаж", було зроблено з урахуванням того факту, що деякі з найдинамічніших сцен фільму було знято в Римі та прилеглих містах.

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Зірковий каст "Форсажу 10" відвідав прем'єру у Римі. Він Дізель, Гелен Міррен, Джейсон Стейтем та інші актори позували на тлі історичної пам'ятки. Фокус зібрав найяскравіші образи зі світової прем'єри майбутнього фільму.

Він Дізель та Медоу Рейн

Він Дізель та Медоу Рейн Фото: Getty Images

Він Дізель разом із дочкою покійного Пола Вокера Медоу Рейн з'явилися на червоній доріжці світової прем'єри. 55-річний актор був одягнений в елегантний чорний костюм із тонким візерунком та чорну футболку. Кінозірка Дізель, який зіграв у фільмі Домініка Торетто, доповнив образ парою чорних туфель та сонцезахисні окуляри.

24-річна модель Медоу, яка зіграла епізодичну роль у фільмі, обрала для прем'єри довгу прозору чорну спідницю з квітковим візерунком, яку вона поєднувала з зеленою атласною блузкою і прикрасами.

Шарліз Терон

Шарліз Терон Фото: Getty Images

47-річна американська акторка Шарліз Терон продемонструвала стрункі ноги у чорних шортах та чорному бюстгальтері, поверх якого вона одягла довгий прозорий кардиган. Свій образ вона доповнила чорний берет та гостроносі туфлі на шпильці.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Роузі Гантінгтон-Вайтлі виглядала сенсаційно, приєднавшись до свого чоловіка Джейсона Стейтема на зірковій прем'єрі "Форсажу 10". 36-річна модель була одягнена у напівпрозору сукню з розрізом до стегна та атласним бюстгальтером від Dolce & Gabbana. Свій образ вона доповнила сітчастими рукавичками, чорними панчохами та туфлями на підборах.

Джейсон, який грає Декарда Шоу у майбутньому фільмі, був у чорній сорочці в тонку смужку та штанях такого ж кольору від Bottega Veneta, доповнивши образ парою масивних шкіряних черевиків.

Гелен Міррен

Гелен Міррен Фото: Getty Images

77-річна акторка Гелен Міррен обрала для червоної доріжки елегантну кремову сукню до підлоги Needle & Thread, прикрашену золотими блискітками та з рюшами на вирізі. Вона просто доповнила свій ансамбль парою золотих перлинних сережок із крапельками. Своє волосся Гелен, яка грає головну роль у фільмі, зібрала у високий пучок і закріпила на голові блискучу срібну пов'язку.

Брі Ларсон

Брі Ларсон Фото: Getty Images

Брі Ларсон приєдналася до своїх колег на римській прем'єрі "Форсаж". Акторка була одягнена у вінтажну чорну сукню Versace 90-х років від Shrimpton Couture, в якій італійський лейбл віддав перевагу мінімалізму над яскравими логотипами та принтами. Прикраси від Briony Raymond та Anita Ko завершили образ зірки "Капітан Марвел".

Джордана Брюстер

Джордана Брюстер Фото: Getty Images

43-річна бразильсько-американська акторка Джордана Брюстер обрала розкішний комплект шоколадно-коричневого кольору Brunello Cucinelli із колекції весна 2023, що складається з топу та максіспідниці. Свій образ вона доповнила срібними прикрасами Bulgari.

Раніше Фокус писав, що в США заплатять $1 000 тому, хто подивиться усі 10 фільмів саги "Форсаж".