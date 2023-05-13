Шарлиз Терон, Вин Дизель и другие. Каст фильма "Форсаж 10" посетил премьеру в Риме (фото)

Выбор итальянской столицы в качестве первого города в мире, где будет показана 10-я часть саги "Форсаж", был сделан с учетом того факта, что некоторые из самых динамичных сцен фильма были сняты в Риме и близлежащих городах.

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Звездный каст "Форсажа 10" посетил премьеру в Риме. Вин Дизель, Хелен Миррен, Джейсон Стэйтем и другие актеры позировали на фоне исторической достопримечательности. Фокус собрал самые яркие образы с мировой премьеры грядущего фильма.

Вин Дизель и Медоу Рейн

Вин Дизель и Медоу Рейн Фото: Getty Images

Вин Дизель вместе с дочерью покойного Пола Уокера Медоу Рейн появились на красной дорожке мировой премьеры. 55-летний актер был одет в элегантный черный костюм с тонким узором и черную футболку. Кинозвезда Дизель, сыгравший в фильме Доминика Торетто, дополнил образ парой черных туфель и солнцезащитные очки.

24-летняя модель Медоу, сыгравшая эпизодическую роль в фильме, выбрала для премьеры длинную прозрачную черную юбку с цветочным узором, которую она сочетала с атласной зеленой блузкой и украшениями.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

47-летняя американская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала стройные ноги в черных шортах и черном бюстгальтере, поверх которого она надела длинный прозрачный кардиган. Свой образ она дополнила черный берет и остроносые туфли на шпильке.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем Фото: Getty Images

Роузи Хантингтон-Уайтли выглядела сенсационно, присоединившись к своему мужу Джейсону Стэтхэму на звездной премьере "Форсажа 10". 36-летняя модель была одета в полупрозрачное платье с разрезом до бедра и атласным бюстгальтером от Dolce & Gabbana. Свой образ она дополнила сетчатыми перчатками, черными чулками и туфлями на каблуке.

Джейсон, который играет Декарда Шоу в грядущем фильме, был в черной рубашке в тонкую полоску и брюках такого же цвета от Bottega Veneta, дополнив образ парой массивных кожаных ботинок.

Хелен Миррен

Хелен Миррен Фото: Getty Images

77-летняя актриса Хелен Миррен выбрала для красной дорожки элегантное кремовое платье до пола Needle & Thread, украшенное золотыми блестками и с рюшами на вырезе. Она просто дополнила свой ансамбль парой золотых жемчужных сережек с капельками. Свои волосы Хелен, которая играет главную роль в фильме, собрала в высокий пучок и закрепила на голове блестящую серебряную повязку.

Бри Ларсон

Бри Ларсон Фото: Getty Images

Бри Ларсон присоединилась к своим коллегам на римской премьере "Форсаж". Актриса была одета в винтажное черное платье Versace 90-х годов от Shrimpton Couture, в котором итальянский лейбл предпочел минимализм ярким логотипам и принтам. Украшения от Briony Raymond и Anita Ko завершили образ звезды "Капитан Марвел".

Джордана Брюстер

Фото: Getty Images

43-летня бразильско-американская актриса Джордана Брюстер выбрала роскошный комплект шоколадно-коричневого цвета Brunello Cucinelli из коллекции весна 2023, состоящий из топа и макси-юбки. Свой образ она дополнила серебряными украшениями Bulgari.

Ранее Фокус писал, что в США заплатят $1000 тому, кто посмотрит все 10 фильмов саги "Форсаж".