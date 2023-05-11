"Ценности семьи": в США заплатят $1000 тому, кто посмотрит все 10 фильмов саги "Форсаж"

Сотрудники компания FinanceBuzz хотят понять как вождение, показанное в фильмах, может повлиять на затраты по автостраховке.

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В США ищут человека, который просмотрит все 10 фильмов серии "Форсаж", подсчитает количество аварий и оценит ущерб автомобильных повреждений. За выполнение этой задачи ему будет выплачено $1000. Последняя часть саги выйдет 19 мая. Об этом пишет FinanceBuzz.

Франшиза "Форсаж" (Fast & Furious) состоит из 10 фильмов, суммарная длительность которых — более 20 часов. Нанятый работник должен отследить ущерб, вызванный автомобильными авариями, произошедшими во всех фильмах. Полученные результаты позволят компании оценить последствия безрассудного вождения в рамках франшизы с точки зрения страхования.

Одобренному кандидату будет выплачено $1000, а также предоставлены дополнительные $100 для покрытия расходов, включающих оплату проката фильмов, стриминговых услуг, билетов в кино и закусок к просмотру.

"В качестве бонуса вы получите урок о ценности семьи", – добавили в компании.

Компания FinanceBuzz стремится помочь людям сократить свои самые значительные расходы, включая страхование автомобилей. В связи с этим, возник вопрос: как вождение, представленное в фильмах, может повлиять на затраты по автостраховке.

Для выяснения этого вопроса, компании необходима помощь в анализе происшествий, представленных в фильмах. Кроме того, также вызывает любопытство, было ли увеличение или уменьшение числа аварий на протяжении всей истории франшизы.

Все желающее получить работу должны находиться в США и быть не моложе 18 лет.

Ранее Фокус писал, что 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей. Дэрил Холмс провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.

Также сообщалось, что два 10-летних ребенка работали в McDonald's без зарплаты. По данным Министерства труда США, двое детей готовили и раздавали заказы, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.