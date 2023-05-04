Иногда до 2 ночи: два 10-летних ребенка работали в McDonald's без зарплаты

По данным Министерства труда США, двое детей готовили и раздавали заказы на еду, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.

Related video

В Луисвилле, штат Кентукки (США), два 10-летних ребенка иногда работали до двух часов ночи и почти никогда не получали зарплату в ресторане быстрого питания McDonald's. Об этом пишет The Insider.

По данным Министерства труда США, двое детей готовили и раздавали заказы на еду, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.

Следователи также обнаружили, что одному из 10-летних детей было разрешено работать с фритюрницей, что является "запрещенной задачей для работников младше 16 лет", говорится в заявлении.

Компания Bauer Food сообщила Insider, что эти двое детей были в гостях у своих родителей. Любая работа, выполняемая детьми, проводилась в их присутствии и по их указанию. Оператор заявил, что работа детей никогда не была разрешена руководством или руководством франшизы.

"Ни при каких обстоятельствах 10-летний ребенок не должен работать на кухне фаст-фуда рядом с горячими грилями, печами и фритюрницами", — сказала Карен Гарнетт-Сивилс, окружной директор Отдела заработной платы и трудовых отношений.

Компания Bauer Food была оштрафована на 39 711 долларов Фото: The Insider

Департамент труда также установил, что компания Bauer Food позволила 22 другим подросткам в возрасте до 16 лет работать больше разрешенных законом часов. Согласно федеральному трудовому законодательству, 14 и 15-летние подростки могут работать до 40 часов в не учебную неделю и до 18 часов в учебную неделю.

Компания Bauer Food была оштрафована на 39 711 долларов, сообщили в департаменте. Еще два оператора McDonald's, Archways Richmond и Bell Restaurant Group, также были оштрафованы за разрешение несовершеннолетним работать сверх разрешенных законом часов.

Между тем, по словам Гарнетт-Сивилс, Департамент труда наблюдает рост числа нарушений федерального законодательства о детском труде.

Ранее Фокус писал, что 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей. Дэрил Холмс провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.

Также сообщалось, что мужчина показал как наказывал людей, которые портили его газон. Томас Лайонс опубликовал в TikTok видео о том, как он решил бороться с прохожими, которые портят его лужайку. Первый ролик набрал почти 51 миллион просмотров, а последующие в общей сложности более 5 миллионов.