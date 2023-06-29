53-летняя Наоми Кэмпбелл показала роскошную фигуру в новой фотосессии

Икона моды примерила стильные и смелые наряды.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в своем возрасте продолжает популяризировать возрастную красоту и удивлять миллионы фанатов по всему миру своей внешностью. Она активно участвует в самых престижных модных показах, снимается в рекламных кампаниях и для самых модных журналов.

Секрет успеха Наоми в том, что она не боится экспериментировать, с удовольствием примеряет новые образы и уже много лет остается в превосходной форме. Очередное этому подтверждение – ее новая съемка для журнала Dust.

На черно-белых кадрах Кэмпбелл предстает в образах от Maison Margiela и John Galliano.

Во время съемок Наоми позировала в атласном платье-комбинации с головным убором, украшенном перьями, капроновых прозрачных перчатках, латексных остроконечном бюстье и трусах, колготках в сетку, белом мини-платье с ассиметричным подолом, в пальто и рубашках интересного кроя.

Каждый из снимков показывает разную Наоми: от элегантной и сдержанной, до свободной и разрушающей стереотипы.

Фотографии, которыми Кэмпбелл поделилась на своей странице в Instagram, набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев от поклонников знаменитости.

Ранее Фокус писал, что супермодель намекнула на то, кто является крестным отцом ее маленькой дочери.