Топ 6 самых сокровенных секретов китайских красавиц

Китайские женщины прекрасны! Безупречная кожа, прямые черные волосы и привлекательные черты лица — неудивительно, что китайские секреты красоты пользуются большим спросом.

Не все можно списать на генетику. Многочисленные ритуалы и средства по уходу за кожей плотно вписаны в образ жизни китаянок. Большинство из них — это естественные способы ухода за кожей и волосами, которые передавались из поколения в поколение китайскими женщинами. Сегодня об этих секретах узнаете и вы. Об этом пишет Stylecraze.

Как омолодить кожу

Фото: Getty Images

Для омоложения кожи китаянки используют жемчужную пудру. С ее помощью они готовят маску для сияющей кожи лица.

Чтобы приготовить ее, нужно смешать порошок раковины устрицы с медом и яичным желтком. Если нанести эту смесь на лицо, она поможет уменьшить воспаление и успокоит раздраженную кожу.

Порошок из раковин устриц может быть сложно найти, в таком случае можно использовать уже готовые маски в которых содержится жемчужная пудра.

Как сохранить здоровье и молодость

Китайцы пьют много зеленого чая для потери веса. Зеленый чай богат катехинами – это сильные антиоксиданты, которые обладают антивозрастными свойствами. Употребление зеленого чая укрепляет иммунную систему, что помогает сохранить здоровье и способствует долгой жизни.

Крайне важно правильно заваривать зеленый чай. Для этого залейте чай горячей водой и дайте настояться 2-3 минуты. Наслаждайтесь напитком для здоровья, добавив в него мед и лайм, чтобы сделать его более вкусным.

Как вернуть коже сияние

Фото: Getty Images

Китайские женщины известны своей безупречной и сияющей кожей. Для достижения этого сияния молодости используйте пасту из трав. Нанесите на лицо пасту из листьев мяты, чтобы мгновенно осветлить цвет лица, выровнять тон кожи и придать ей сияющей блеск.

Как улучшить цвет лица

Китайские женщины используют рисовую воду, чтобы тонизировать кожу и улучшить цвет лица. Просто замочите нешлифованный рис в миске с водой и хорошо перемешайте, пока вода не станет молочно-белой.

Храните эту воду в холодильнике и используйте ее в качестве тоника, протирая ним лицо с помощью ватного диска.

Это просто замечательное и довольно дешевое средство. Такая вода может храниться до 3-4 дней, затем ее следует заменить.

Как избавиться от морщин

Китайские красавицы обладают мягкой, гладкой и эластичной кожей. Они делают маски для лица из яичных белков, чтобы кожа лица сияла и была подтянутой. Яичные белки обладают вяжущим действием, что делает кожу более упругой.

Рецепт довольно прост: нанесите яичные белки на кожу лица и дайте им высохнуть. Смойте через 20 минут прохладной водой.

Как избавиться от отеков на лице

Фото: Getty Images

Китайские женщины верят, что хороший массаж способствует циркуляции крови. Массаж лица довольно популярен в китайской культуре, поскольку он уменьшает отечность и способствует регенерации клеток.

Для массажа:

Начните от уха и двигайтесь к ключице

Мягко массируйте кожу вверх круговыми движениями

Избегайте натягивания и растяжения кожи

Перейдите к подбородку и челюсти

Пройдите всю область лица восходящими движениями.

Никогда не тяните кожу вниз.

Для снятия отечности под глазами используйте валик или безымянные пальцы. Кожа под глазами очень нежная. Вытягивание и растяжение приведет к большему количеству морщин.

Есть несколько вещей, которые нужно помнить, прежде чем воспользоваться этими советами:

Проведите патч-тест, прежде чем наносить какие-либо ингредиенты на лицо.

Массажи и уход за лицом хороши, если делать их периодически.

Включите в свой рацион сою и грибы. Правильное питание — залог здоровой и сияющей кожи. Качество вашего тела на 75% зависит от того как вы питаетесь.

Вы можете попробовать соки для детоксикации, чтобы получить сияющую кожу.

Напомним, как ухаживать за кожей летом, полезные советы для всех типов кожи

Ранее Фокус писало о том, как быстро и эффективно убрать мешки под глазами

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!