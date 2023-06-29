Топ 6 самых сокровенных секретов китайских красавиц
Китайские женщины прекрасны! Безупречная кожа, прямые черные волосы и привлекательные черты лица — неудивительно, что китайские секреты красоты пользуются большим спросом.
Не все можно списать на генетику. Многочисленные ритуалы и средства по уходу за кожей плотно вписаны в образ жизни китаянок. Большинство из них — это естественные способы ухода за кожей и волосами, которые передавались из поколения в поколение китайскими женщинами. Сегодня об этих секретах узнаете и вы. Об этом пишет Stylecraze.
Как омолодить кожу
Для омоложения кожи китаянки используют жемчужную пудру. С ее помощью они готовят маску для сияющей кожи лица.
Чтобы приготовить ее, нужно смешать порошок раковины устрицы с медом и яичным желтком. Если нанести эту смесь на лицо, она поможет уменьшить воспаление и успокоит раздраженную кожу.
Порошок из раковин устриц может быть сложно найти, в таком случае можно использовать уже готовые маски в которых содержится жемчужная пудра.
Как сохранить здоровье и молодость
Китайцы пьют много зеленого чая для потери веса. Зеленый чай богат катехинами – это сильные антиоксиданты, которые обладают антивозрастными свойствами. Употребление зеленого чая укрепляет иммунную систему, что помогает сохранить здоровье и способствует долгой жизни.
Крайне важно правильно заваривать зеленый чай. Для этого залейте чай горячей водой и дайте настояться 2-3 минуты. Наслаждайтесь напитком для здоровья, добавив в него мед и лайм, чтобы сделать его более вкусным.
Как вернуть коже сияние
Китайские женщины известны своей безупречной и сияющей кожей. Для достижения этого сияния молодости используйте пасту из трав. Нанесите на лицо пасту из листьев мяты, чтобы мгновенно осветлить цвет лица, выровнять тон кожи и придать ей сияющей блеск.
Как улучшить цвет лица
Китайские женщины используют рисовую воду, чтобы тонизировать кожу и улучшить цвет лица. Просто замочите нешлифованный рис в миске с водой и хорошо перемешайте, пока вода не станет молочно-белой.
Храните эту воду в холодильнике и используйте ее в качестве тоника, протирая ним лицо с помощью ватного диска.
Это просто замечательное и довольно дешевое средство. Такая вода может храниться до 3-4 дней, затем ее следует заменить.
Как избавиться от морщин
Китайские красавицы обладают мягкой, гладкой и эластичной кожей. Они делают маски для лица из яичных белков, чтобы кожа лица сияла и была подтянутой. Яичные белки обладают вяжущим действием, что делает кожу более упругой.
Рецепт довольно прост: нанесите яичные белки на кожу лица и дайте им высохнуть. Смойте через 20 минут прохладной водой.
Как избавиться от отеков на лице
Китайские женщины верят, что хороший массаж способствует циркуляции крови. Массаж лица довольно популярен в китайской культуре, поскольку он уменьшает отечность и способствует регенерации клеток.
Для массажа:
- Начните от уха и двигайтесь к ключице
- Мягко массируйте кожу вверх круговыми движениями
- Избегайте натягивания и растяжения кожи
- Перейдите к подбородку и челюсти
- Пройдите всю область лица восходящими движениями.
- Никогда не тяните кожу вниз.
Для снятия отечности под глазами используйте валик или безымянные пальцы. Кожа под глазами очень нежная. Вытягивание и растяжение приведет к большему количеству морщин.
Есть несколько вещей, которые нужно помнить, прежде чем воспользоваться этими советами:
- Проведите патч-тест, прежде чем наносить какие-либо ингредиенты на лицо.
- Массажи и уход за лицом хороши, если делать их периодически.
- Включите в свой рацион сою и грибы. Правильное питание — залог здоровой и сияющей кожи. Качество вашего тела на 75% зависит от того как вы питаетесь.
- Вы можете попробовать соки для детоксикации, чтобы получить сияющую кожу.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.
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