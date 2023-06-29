53-летняя Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой (фото)

Знаменитость уже показала фото малыша и раскрыла его пол.

53-летняя британская сумермодель Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram с более чем 15 млн подписчиков.

Знаменитость показала фото малыша в белоснежном костюмчике.

"Мой маленький дорогой, знай, что тобой дорожат без меры, ты окружен любовью с того момента, когда ты подарил нам свое присутствие. Настоящий дар от Бога 🙏, благословенный! Добро пожаловать, мальчик. 💙 🍼✨ #mumoftwo ❤️💙 Никогда не поздно стать мамой 🙏", — отметила мама двоих.

Сын Наоми Кэмпбелл

Весной 2021 звезда подиумов китайско-ямайского происхождения впервые стала мамой. У нее родилась дочь, которую Наоми тщательно бережет от пристального внимания общественности и прессы. Персона отца первенца модели также остается загадкой. Впрочем, знаменитость настаивала на том, что это ее ребенок, а не усыновленный.

Судя по всему, и дочь, и сын Наоми Кэмпбелл рождены с помощью суррогатной матери.

Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

"Поздравляю... Такое прекрасное благословение ❤️❤️❤️", "О так мило. Поздравляю вас обоих ❤️", "Девочка, а теперь мальчик 🥹🥹🥹🥹", — поздравляют с пополнением в семье фанаты модели.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на публике с фиолетовыми волосами.

Также Фокус писал о съемке Наоми Кэмпбелл для глянца в смелых образах.