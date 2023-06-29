64-летнюю Мадонну выписали из больницы, — источник

По словам инсайдеров, близких к звезде, она идет на поправку.

64-летней американской певице Мадонне стало лучше и ее выписали из больницы. По словам источника CNN, поп-звезду доставили в свой дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.

"Она в порядке", — сказал инсайдер.

В сообщении, которое разместил ее личный менеджер Гай Осири, он поделился тем, что певицы "развилась серьезная бактериальная инфекция". В следствии этого, в прошлую субботу Мадонну госпитализировали и она лежала в отделении интенсивной терапии несколько дней.

"Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление", — написал Осири.

Ранее в этом году Мадонна объявила, что начнет свой тур "Celebration" в честь 40-летия своей музыкальной карьеры. Предполагалось, что турне, состоящее из 84 концертов, начнется 15 июля на стадионе Rogers Arena в Ванкувере. Тур должен был продолжиться по США и Канаде до начала октября, а затем отправиться в Европу. Однако публикация Осири показала, что концерты отложат из-за опасений по поводу здоровья.

"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", — подытожил менеджер артистки он.

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Напомним, сыновья 64-летней американской певицы Мадонны, Дэвид Банда и Рокко Ричи, были замечены около квартиры звезды в Верхнем Ист-Сайде.