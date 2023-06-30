Раскрыта годовая зарплата принца Уильяма

Сын Чарльза III похвалил отца за упорство в работе над процветанием герцогства Корнуолльского.

Стало известно, сколько принц Уильям зарабатывает в год за выполнение королевских обязанностей. Об этом сообщается в свежем отчете.

Старший сын короля Чарльза III получил частный доход от герцогства Корнуолльского в размере почти 6 миллионов фунтов стерлингов в 2023 году (около 270 млн гривен).

41-летний будущий король Великобритании унаследовал поместье после смерти его бабушки, покойной королевы Елизаветы II, и вступления его отца на престол в сентябре 2022 года, и теперь имеет право на ежегодную сверхприбыль.

Принц Уильям Фото: Getty Images

В 2022-2023 годах герцогство получило рекордную прибыль в размере 24,048 млн фунтов стерлингов, что на 1,02 млн фунтов больше по сравнению с 23,024 млн фунтов стерлингов годом ранее.

"Король Чарльз III, как бывший принц Уэльский, ранее имел право на 11,275 млн фунтов стерлингов из излишка, а Уильям, который провел около шести месяцев последнего финансового года в качестве герцога Корнуолльского и принца Уэльского, на 12,773 млн фунтов стерлингов", — сообщили в Кенсингтонском дворце.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Но во Дворце сказали, что это "одноразовый случай, связанный со сменой герцогов Корнуолльских", команда герцогства попросила оставить часть излишка для "целей оборотного капитала".

В предисловии к финансовым отчетам герцогства принц отдал должное своему отцу за то, что он оставил "весомый след" в герцогстве и был упорным в продвижении изменений.

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Напомним, принц Уильям продолжает дело покойной матери.

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