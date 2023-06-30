Больше экшена, больше драмы: вышел второй трейлер фильма "Дюна: часть вторая"

Украинцы увидят вторую часть фильма 2 ноября этого года.

Студия Warner Bros. представила второй трейлер новой части научно-фантастической картины Дэни Вильнева "Дюна", продолжительность которого – три минуты. На сайте Warner Bros. Pictures Ukraine тут же появилась дублированная украинская версия трейлера.

В продолжении картины зрители увидят события, начало которым положено в первой части. Это объединение Пола Атрайдеса с Чани и фременами, чтобы отомстить заговорщикам за убийство семьи. Тут перед поклонниками саги больше раскроются характеры главных героев, будет много зрелищных и эффектных боевых сцен, в том числе с применением фантастической техники, роскошных пейзажей Арракиса.

Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендая (Чани), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан). В каст также вошли Флоренс Пью, Леа Сейду, Остин Батлер, Шарлотта Рамплинг и другие.

Съемки "Дюны-2" продолжались пять месяцев и проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. Над ней, кроме Вильнева, работали тот же оператор Грег Фрейзер, который трудился над первой частью, и композитор Ганс Циммер.

Вторая часть "Дюны" полностью создана в формате IMAX, в то время как первая была такой всего на 40%.

Украинцы увидят фильм 2 ноября этого года. Мировая премьера картины запланирована на 3 ноября.

Ранее Фокус писал, что первый трейлер продолжения "Дюны" вышел в мае.