Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

В трейлере показали Пол Атрейдес верхом на Шаи-Хулуде, племянника и наследника барона Харконнена Фейд-Раута, принцессу Ирулан и намекнули на сюжет продолжения.

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Телекомпания Warner Bros. показала первый трейлер новой "Дюны", который является одним из самых ожидаемых фильмов этого года.

Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендая (Чани), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Трейлер фильма "Дюна: Часть вторая"

В трейлере показали и новых персонажей. Так, роль принцессы Ирулан исполнила Флоренс Пью, роль жестокого племянника барона Харконнена Фейд-Раута – Остин Батлер, а актрисе Лее Сейду досталась роль леди Марго Фенриг.

В экранизации Дэвида Линча 1984 года роль Фейд-Раута исполнял Стинг. Вильнев, говоря об Остине Батлере в роли племянника Харконнена, сказал, что он "жестокий и самовлюбленный стратег". Сам Батлер о своем персонаже сказал, что он "просто ужасен".

Остин Батлер в роли Фейд-Раута Фото: Warner Bros.

В описании под трейлером говорится, что во второй части "Дюны" расскажут о мифическом путешествии Пола Атрейдеса. Он объединится с Чани и фременами и встанет на тропу войны с заговорщиками, уничтожившими его семью.

Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он будет пытаться предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса

Съемки фильма "Дюны: Часть вторая" завершилось еще в декабре 2022 года — они продолжались почти пять месяцев в Будапеште, Италии, пустынях Абу-Даби и Иордании.

Вторая часть полностью создана в формате IMAX. Первый фильм был снят в этом формате только на 40%. Режиссером, как и первой части, стал Дени Вильнев, который мечтал экранизировать культовое произведение Фрэнка Герберта с детства.

В украинский прокат вторая часть экранизации выйдет 2 ноября 2023 года.

Ранее Warner Bros. показывала фото с новыми персонажами, которые появятся во второй части "Дюны".