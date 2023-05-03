Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

У трейлері показали Пол Атрід верхи на Шаї-Хулуді, племінника та спадкоємця барона Харконнена Фейд-Раута, принцесу Ірулан і натякнули на сюжет продовження.

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Телекомпанія "Warner Bros". показала перший трейлер нової "Дюни", який є одним із найочікуваніших фільмів цього року.

Головні ролі в картині виконали Тімоті Шаламе (Пол Атрід), Зендая (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джесіка), Хав'єр Бардем (Стілґар), Джош Бролін (Ґурні Галлек), Стеллан Скарсгард (барон Владімір Харконнен) та Дейв Батіста (Звір Раббан).

Трейлер фільму "Дюна: Частина друга"

У трейлері показали нових персонажів. Так, роль принцеси Ірулан виконала Флоренс П'ю, роль жорстокого племінника барона Харконнена Фейд-Раута — Остін Батлер, а актрисі Леї Сейду дісталася роль леді Марго Фенріг.

У екранізації Девіда Лінча 1984 роль Фейд-Раута виконував Стінг. Вільнев, говорячи про Остіна Батлера у ролі племінника Харконнена, сказав, що він "жорстокий і самозакоханий стратег". Сам Батлер про свого персонажа сказав, що він "просто жахливий".

Остін Батлер у ролі Фейд-Раута Фото: Warner Bros.

В описі під трейлером йдеться, що у другій частині "Дюни" розкажуть про міфічну подорож Пола Атріда. Він об'єднається з Чані та фременами та стане на стежку війни зі змовниками, які знищили його родину.

Зіткнувшись з вибором між любов'ю всього свого життя і долею відомого всесвіту, він намагатиметься запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачати тільки він.

Тімоті Шаламе в ролі Пола Атріда

Знімання фільму "Дюни: Частина друга" завершилось ще у грудні 2022 року — воно тривало майже п'ять місяців у Будапешті, Італії, пустелях Абу-Дабі та Йорданії.

Друга частина повністю створена у форматі IMAX. Перший фільм був знятий у цьому форматі лише на 40%. Режисером, як і першої частини, став Дені Вільнев, який мріяв екранізувати культовий твір Френка Герберта з дитинства.

В український прокат друга частина екранізації вийде 2 листопада 2023 року.

Раніше Warner Bros. показувала фото з новими персонажами, які з'являться у другій частині "Дюни".