Тімоті Шаламе, Зендая та Остін Батлер. З'явилися перші фото другої частини "Дюни"

Прем'єра другого фільму Дені Вільньова відбудеться 3 листопада 2023 року.

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У мережі з'явилися перші кадри нового фільму "Дюна: Частина друга". На знімках можна побачити нових героїв екранізації, яких зіграли Остін Батлер, Флоренс П'ю, Леа Сейду та інші. Фото опублікувало видання Vanity Fair.

"Важливо — це не продовження, це друга частина. Є різниця. Я хотів, щоб фільм дійсно відкривався саме там, де ми залишили персонажів. Стрибка в часі немає. Я хотів драматичної наступності з першою частиною", — розповів Вільнев.

Фільм "Дюна: Частина перша" закінчився на тому, що Пол Атрейдес, якого грає Тімоті Шаламе, пережив знищення своєї могутньої родини ненаситними промисловцями, відомими як Будинок Харконненов, і опинився в безплідних пісках планети Арракіс. Там він зустрів Чані, яку зіграла Зендая.

Тімоті Шаламе та Зендая у фільмі "Дюна"

В останні миті він спостерігав, як один із фріменів використовував мотузки та гаки, щоб зачепитися за піщаного хробака, а Чані каже йому, що це лише початок. Тож у другій частині на нас чекатиме продовження історії Пола Атрейдеса. Також з’являться нові герої.

Флоренс П'ю приєдналася до акторського складу у ролі принцеси Ірулен, дочки імператора Шаддама IV (якого грає Крістофер Вокен), верховного правителя галактики, чия влада над ворогуючими угрупованнями ослабла.

Флоренс П'ю в ролі принцеси Ірулен

"Коли я зустрів Флоренс, мене вразила її самовпевненість і прямолінійність. У ній є щось королівське. Я безперечно вірю, що Флоренс могла б стати в майбутньому прем'єр-міністром", — сказав Вільнев.

Роль принца Харконнена Фейд-Раута виконав Остін Батлер. В екранізації Девіда Лінча 1984 цю роль зіграв Стінг.

Історія Дюни зосереджена на лідерах, які борються за контроль над "спайсом", що змінює свідомість мінералом, який зустрічається тільки на Арракісі і наділяє тих, хто його споживає, блакитними очима, що світяться. Це історія про виживання з обмеженими ресурсами та небезпеки експлуатації світу природи замість того, щоб жити в гармонії з нею. Але також тут буде місце і для історії кохання.

У той час як Вільнев описує другий фільм "Дюна" як "епічний військовий бойовик", він зазначає, що не хотів перевантажувати любовну лінію.

"Я хотів зробити дуже людяний фільм, дуже близький до персонажів, всупереч розмаху. Найголовніше — це іскра між Чані та Полом. Якщо ми її не зафіксуємо, то фільму не буде. Епіцентр історії — це ці стосунки", — зазначив режисер.

Тімоті Шаламе в ролі Пола

Зйомки велися в так звану "чарівну годину" — фраза, яку кінематографісти використовують для короткого вікна, коли сонце сідає. Фільм знімався у віддалених пустельних місцях Абу-Дабі та Йорданії, тому на Зендаю та Шаламе часто чинився тиск, щоб вони швидше знімали свої романтичні сцени та не зривали графік.

Про екранізацію "Дюни" Дені Вільнев мріяв із дитинства. Перед прем'єрою першого фільму його брат знайшов колекцію ілюстрацій для розкадрування, які Вільнев зробив із другом, коли йому було близько 13 чи 14 років.

Режисер витратив десятиліття, намагаючись зробити нову версію "Дюни" для великого екрана. Хоча перша частина "Дюни" стала одним із перших постпандемічних блокбастерів і була номінована на 10 "Оскарів", вигравши шість, сам режисер досі зациклений на тому, що, на його думку, він міг би зробити краще.

"Ви повинні прийняти свої невдачі як художник. Для мене було майже нездійсненним завданням бути абсолютно вірним своїм дитячим мріям. Але що приносить спокій у моє серце, так це те, що я втілив багато з них на екрані, багато з них близькі до того, що я собі уявляв", — розповів Вільнев.

Днями Зендая та Тімоті Шаламе возз'єдналися для просування свого нового фільму "Дюна: Частина друга" на CinemaCon 2023.