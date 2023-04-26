Зендея та Тімоті Шаламе представили фільм "Дюна: Частина друга" на CinemaCon

Сіквел популярного науково-фантастичного фільму за романами Френка Герберта вийде 17 листопада 2023 року.

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Зендея та Тімоті Шаломе возз'єдналися для просування свого нового фільму "Дюна: Частина друга" на CinemaCon 2023. Щорічний з'їзд Національної асоціації власників театрів стартував у Колізеї у Caesars Palace у понеділок. Про це пише Vogue.

Зазначається, що до Зендаї та Тімоті Шалам приєднався режисер Дені Вільнев, який розповів про відмінності між першою та другою частинами.

"Частина перша — це радше споглядальний фільм. Частина друга — гостросюжетний, епічний фільм про війну. Він набагато щільніший. Ми побували у всіх нових місцях, — сказав Дені. — Я не хотів відчуття повторення. Це все нові набори. Все нове".

26-річна американська акторка прикувала до себе всі погляди, одягнувши жилет із відкритою спиною та широкі штани в тонку смужку від Louis Vuitton. Зірка "Ейфорії" доповнила образ білими туфлями на підборах від Christian Louboutin, золотими сережками-кільцями Bulgari та бездоганним макіяжем.

Щодо її 27-річного колеги по "Дюні", Тімоті був у шкіряному образі, що складається з топу без рукавів, штанів та черевиків.

Тімоті Шаламе та Зендея Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зендея стала амбасадором Louis Vuitton.

Також Фокус писав, що Тімоті Шалам розбив камеру оператора під час зйомок реклами.