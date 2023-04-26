Зендая и Тимоти Шаламе представили фильм "Дюна: Часть вторая" на CinemaCon

Сиквел популярного научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта выйдет 17 ноября 2023 года.

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Зендая и Тимоти Шаломе воссоединились для продвижения своего нового фильма "Дюна: Часть вторая" на CinemaCon 2023. Ежегодный съезд Национальной ассоциации владельцев театров стартовал в Колизее в Caesars Palace в понедельник. Об этом пишет Vogue.

Отмечается, что к Зендае и Тимоти Шаламе присоединился режиссер Дени Вильнев, который рассказал о различиях между первой и второй частями.

"Часть первая — это скорее созерцательный фильм. Часть вторая — остросюжетный, эпический фильм о войне. Он намного плотнее. Мы побывали во всех новых местах, — сказал Дени. — Я не хотел ощущения повторения. Это все новые наборы. Все новое".

26-летняя американская актриса приковала к себе все взгляды, надев жилет с открытой спиной и широкие брюки в тонкую полоску от Louis Vuitton. Звезда "Эйфории" дополнила образ белыми туфлями на каблуке от Christian Louboutin, золотыми серьгами-кольцами Bulgari и безупречным макияжем.

Что касается ее 27-летнего коллеги по "Дюне", Тимоти был в кожаном образе, состоящем из топа без рукавов, брюк и ботинок.

Тимоти Шаламе и Зендая Фото: Getty Images

Напомним, Зендая стала амбассадором Louis Vuitton.

Также Фокус писал, что Тимоти Шаламе разбил камеру оператора во время съемок рекламы.