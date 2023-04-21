26-летняя Зендая стала амбассадором Louis Vuitton (фото, видео)

После того, как Зендая появилась на показе Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже, фанаты предположили, что она может присоединиться к модному дому.

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26-летняя американская актриса Зендая Коулман была объявлена новым амбассадором Louis Vuitton и лицом культовой сумки Capucines. Об этом пишет Vogue.

Поклонники звезды предполагали, что Зендая будет сотрудничать с Модным домом, после того, как она неожиданно появилась на показе Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже в марте.

Зендая на показе Louis Vuitton в Musée d'Orsay

Зендая стала лицом рекламной кампании сумки Louis Vuitton Capucines.

Сумка Capucines, выпущенная десять лет назад и названная в честь парижской улицы, на которой Луи Виттон открыл свой первый магазин в 1854 году, стала определяющим силуэтом для роскошного модного дома. Сумка, выполненная из натуральной кожи Taurillon и оснащенная вариантами для ношения на руке, плече или через плечо, одновременно практична и элегантна.

"Она действительно красиво сделана и долговечна, — сказала о сумке Capucines Зендая, которая зарекомендовала себя как звезда моды практически на каждой красной ковровой дорожке. — Если я что-то покупаю, я хочу, чтобы это действительно прослужило мне. Я не всегда самая ответственная владелица сумки, поэтому я могу швырять ее, она может сильно изнашиваться. Понимаете, я действительно хочу долго ее использовать, и чтобы она была такой прочной".

Рекламная кампания Зендаи была снята в доме Рокбрюн-Кап-Мартен, спроектированном новаторским модернистским архитектором и дизайнером Эйлин Грей, сфотографирована дуэтом Мерта Аласа и Маркуса Пиггота, а стилизовал съемку Лоу Роуч.

"Я помню, как росла вокруг кампаний LV, — поделилась Зендая. — В начале 2000-х мне нравилась одна Наоми Кэмпбелл, и она словно растянулась на сундуке. Я до сих пор вижу ее. Я вижу образ в своей голове и помню, как видела его в журналах в детстве".

Ранее Фокус писал, что Зендая Коулман украсила обложку апрельского выпуска Elle Canada.