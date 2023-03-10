Зендая в нежном образе total white украсила обложку апрельского Elle Canada
На новой обложке журнала знаменитая актриса предстала в нежном весеннем образе.
26-летняя американская актриса Зендая Коулман появилась на обложке апрельского выпуска Elle Canada.
На фотографиях звезда "Эйфории" предстала в нежном образе total white. Наряд для фотосессии состоял из белого брючного костюма — пиджака оверсайз с одной черной пуговицей и широких брюк с высокой посадкой. Зендая также надела сочетающийся с костюмом светлый кроп-топ. В качестве аксессуаров девушка выбрала массивные серьги-кольца.
Волосы звезды были уложены в легкую прическу, из которой небрежно выбивались две пряди, а на лице был нанесен легкий макияж с блеском для губ и стрелками на глазах.
Напомним, на прошлой неделе Зендая появилась на Неделе моды в Париже, посетив показ Louis Vuitton в Musée d'Orsay в костюме с анималистическим принтом.
Также Фокус писал, что недавно Зендая порадовала поклонников модным выходом, появившись на красной дорожке SAG Awards в прошлом месяце в розовом платье без бретелек Valentino, покрытом розетками, а затем переодевшись в облегающее платье от Armani для церемонии.