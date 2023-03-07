Зендая появилась на показе Louis Vuitton в образе с анималистичным принтом

Голливудская актриса выбрала для светского выхода яркий костюм с тигровым принтом.

Related video

26-летняя американская актриса Зендая Коулман появилась на Неделе моды в Париже, посетив показ Louis Vuitton в Musée d'Orsay. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость выставила напоказ свою сногсшибательную фигуру в костюме с анималистическим принтом, который состоял из пиджака с кожаным воротником и шорт. Она дополнила образ подходящими сапогами до колен. Под блейзером звезда "Эйфории" носила черный бюстгальтер без косточек и два изящных ожерелья.

В качестве аксессуаров она выбрала миниатюрную сумочку с монограммой Louis Vuitton.

Зендая позировала вместе с креативным директором Vuitton Николасом Гескьером и Фарреллом Уильямсом, который в прошлом месяце был назначен креативным директором мужской линии французского модного бренда, сменив покойного Вирджила Абло.

Напомним, недавно Зендая порадовала поклонников модным выходом, появившись на красной дорожке SAG Awards в прошлом месяце в розовом платье без бретелек Valentino, покрытом розетками, а затем переодевшись в облегающее платье от Armani для церемонии.

Также Фокус писал, что Зендая пересмотрела свой контракт с Euphoria и будет зарабатывать 1 миллион долларов за эпизод в сериале.