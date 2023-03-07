Зендея з'явилася на показі Louis Vuitton в образі з анімалістичним принтом

Голлівудська акторка вибрала для світського виходу яскравий костюм із тигровим принтом.

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26-річна американська акторка Зендая Коулман з'явилася на Тижны моди в Парижі, відвідавши показ Louis Vuitton у Musée d'Orsay. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість виставила напоказ свою немовірну фігуру в костюмі з анімалістичним принтом, який складався з піджака зі шкіряним коміром і шортів. Вона доповнила образ чоботами до колін. Під блейзером зірка "Ейфорії" носила чорний бюстгальтер без кісточок і два витончені намиста.

Як аксесуар вона обрала мініатюрну сумочку з монограмою Louis Vuitton.

Зендея позувала разом із креативним директором Vuitton Ніколасом Геск'єром і Фарреллом Вільямсом, який минулого місяця був призначений креативним директором чоловічої лінії французького модного бренду, змінивши покійного Вірджіла Абло.

Нагадаємо, нещодавно Зендея порадувала шанувальників модним виходом, з'явившись на червоній доріжці SAG Awards минулого місяця в рожевій сукні без бретельок Valentino, вкритій трояндами, а потім переодягнувшись у сукню від Armani для церемонії.

Також Фокус писав, що Зендея переглянула свій контракт із Euphoria та зароблятиме 1 мільйон доларів за епізод у серіалі.