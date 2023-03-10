Зендая в ніжному образі total white прикрасила обкладинку квітневого Elle Canada

На новій обкладинці журналу знаменита акторка постала у ніжному весняному образі.

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26-річна американська акторка Зендая Коулман з'явилася на обкладинці квітневого випуску Elle Canada.

На фотозірка "Ейфорії" постала у ніжному образі total white. Вбрання для фотосесії складалося з білого костюма брюки — піджака оверсайз з одним чорним ґудзиком і широких штанів із високою посадкою. Зендая також одягла світлий кроп-топ, що поєднується з костюмом. Як аксесуари дівчина обрала масивні сережки-кільця.

Зендая Коулман Фото: ellecanada.com

Волосся зірки було укладено у легку зачіску, з якої недбало вибивалися дві пасма, а на обличчі був нанесений легкий макіяж із блиском для губ і стрілками на очах.

Нагадаємо, минулого тижня Зендая з'явилася на Тижні моди в Парижі, відвідавши показ Louis Vuitton у Musée d'Orsay у костюмі з анімалістичним принтом.

Також Фокус писав, що нещодавно Зендая порадувала шанувальників модним виходом, з'явившись на червоній доріжці SAG Awards минулого місяця в рожевій сукні без бретельок Valentino, покритій розетками, а потім переодягнувшись у сукню від Armani для церемонії.