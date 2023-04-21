Тимоти Шаламе разбил камеру оператора во время съемок рекламы (видео)

С популярным голивудским актером случилась досадная ситуация во время рекламных съемок.

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27-летний американский актер и продюсер Тимоти Шаламе врезался в камеру во время съемок рекламы аромата Chanel Bleu в Нью-Йорке. Об этом пишет The Post.

В видео, опубликованном пользователем TikTok @mickmicknyc, которое уже набрало более 44,3 миллиона просмотров, актер французского происхождения вышел из здания, и подойдя к 51-летней актрисе Стефани Курцуба, столкнулся с камерой.

Звезда "Дюны", казалось, сохранял спокойствие и улыбался, когда поднимал часть камеры, отломившуюся в результате удара.

"Извините, извините", — сказала Курцуба. При этом некоторые зрители видео отметили, что она, возможно, толкнула Тимоти, в то время как другие сказали, что камера "вылетела в его сторону".

"Все хорошо", — заверил ее Шаламе.

Папарацци также запечатлели сцену на кадрах.

Сообщалось, что рекламный ролик называется "Головокружение" и был снят Мартином Скорсезе.

Напомним, недавно зарубежные СМИ сообщили, что Тимоти Шаламе встречается с Кайли Дженнер.

На данный момент они ведут себя непринужденно. Инсайдер рассказал: "Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и она хочет посмотреть, к чему это идет. Ей весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли".

Также Фокус писал, что Тимоти Шаламе купил дом в Беверли-Хиллз за $11 миллионов.