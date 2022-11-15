Тимоти Шаламе купил дом в Беверли-Хиллз за $11 млн: как выглядит особняк кинозвезды

Соседями Шаламе стали Вин Дизель, Кэмерон Диаз и Ева Лонгория.

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Один из самых успешных и популярных актеров Голливуда, 26-летний Тимоти Шаламе, обзавелся роскошной недвижимостью. Он купил особняк, ранее принадлежавший модели Кейт Аптон и ее мужу, звезде бейсбола Джастину Верландеру в Беверли-Хиллз за 11 миллионов долларов, сообщает Vanity Fair.

Аптон и Верландер первоначально выставили на продажу дом площадью 513 квадратных метров за 11,7 миллиона долларов в начале этого года, но в конечном итоге округлили цену до 11 миллионов. В любом случае, эта сделка весьма выгодна, поскольку в свое время пара отдала за особняк 5,3 миллиона долларов, вложив еще немало денег в ремонт. В доме переделали кухню и покрасили ряд других комнат свежим слоем краски, обновили потолки.

Дом в традиционном стиле Восточного побережья был первоначально построен в 1970-х годах и расположен на 1,5 акрах земли глубоко в горах с видом на Беверли-Хиллз. В 90-х поместье принадлежало саксофонисту Кенни Джи, который затем продал его звезде тенниса Питу Сампрасу, а совсем недавно оно принадлежало Джону Питерсу, голливудскому продюсеру.

К особняку ведет длинная подъездная дорожка, а сам дом окружен высоким забором. В нем четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная с большим камином, просторная столовая, кухня-студия с уголком для завтрака, гардеробная, винный погреб с климат-контролем. Весь дом выкрашен в белый цвет и залит светом благодаря большим окнам и французским дверям, которые подчеркивают высокие сводчатые потолки и полы из белого дуба. Главная спальня наверху выполнена в нейтральных тонах и включает в себя ванную комнату в стиле спа и двойные гардеробные. Есть также две небольших "семейных" спальни и отдельная гостевая спальня, предназначенная для постоянного проживания прислуги.

Снаружи дома – кирпичная терраса и большой бассейн. На территории есть розарии, травяной газон, ухоженные самшиты и полноразмерный теннисный корт, который Сампрас, как сообщается, использовал для ежедневных тренировок во время своего проживания там. Поместье расположено по соседству с еще большим домом, принадлежащим Вину Дизелю, а также в нескольких минутах ходьбы от него находится ряд очень известных соседей, в том числе Джон Майер, Кэмерон Диаз и Ева Лонгория.

Напомним, Тимоти Шаламе появился на обложке британского Vogue, став первым мужчиной за 106 лет, украсившим главную страницу журнала.