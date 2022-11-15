Тімоті Шаламе купив будинок у Беверлі-Хіллз за $11 млн: як виглядає маєток кінозірки

Сусідами Шаламе стали Він Дізель, Кемерон Діаз та Єва Лонгорія.

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Один із найуспішніших і найпопулярніших акторів Голлівуду, 26-річний Тімоті Шаламе, придбав розкішну нерухомість. Він купив маєток, який раніше належав моделі Кейт Аптон та її чоловікові, зірці бейсболу Джастіну Верландеру у Беверлі-Хіллз за 11 мільйонів доларів, повідомляє Vanity Fair.

Аптон і Верландер спочатку виставили на продаж будинок площею 513 квадратних метрів за 11,7 мільйона доларів на початку цього року, але зрештою округлили ціну до 11 мільйонів. У будь-якому випадку ця угода дуже вигідна, оскільки свого часу пара віддала за особняк 5,3 мільйона доларів, вклавши чимало грошей у ремонт. У будинку переробили кухню та пофарбували низку інших кімнат свіжим шаром фарби, оновили стелі.

Будинок у традиційному стилі Східного узбережжя спочатку був побудований в 1970-х роках і розташований на 1,5 акра землі глибоко в горах з видом на Беверлі-Хіллз. У 90-х маєток належав саксофоністові Кенні Джі, який потім продав його зірці тенісу Піту Сампрасу, а нещодавно він належав Джону Пітерсу, голлівудському продюсеру.

До маєтку веде довга під'їзна доріжка, а сам будинок оточений високим парканом. У ньому чотири спальні, п'ять ванних кімнат, вітальня з великим каміном, простора їдальня, кухня-студія з куточком для сніданку, вбиральня, винний льох з клімат-контролем. Весь будинок пофарбований у білий колір і залитий світлом завдяки великим вікнам та французьким дверям, які підкреслюють високі склепінні стелі та підлогу з білого дуба. Головна спальня нагорі виконана в нейтральних тонах і містить ванну кімнату в стилі спа і подвійні гардеробні. Є також дві невеликі "сімейні" спальні та окрема гостьова спальня, призначена для постійного проживання прислуги.

Зовні будинку — цегляна тераса та великий басейн. На території є розарії, трав'яний газон, доглянуті самшити та повнорозмірний тенісний корт, який Сампрас, як повідомляється, використовував для щоденних тренувань під час свого проживання там. Маєток розташований по сусідству з ще більшим будинком, що належить Віну Дізелю, а також за кілька хвилин ходьби від нього знаходиться низка дуже відомих сусідів, зокрема Джон Мейєр, Кемерон Діаз та Єва Лонгорія.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе з'явився на обкладинці британського Vogue, ставши першим чоловіком за 106 років, який прикрасив головну сторінку журналу.