Тімоті Шаламе з'явився на обкладинці британського Vogue

Вперше за 106-річну історію журналу на обкладинці з'явився чоловік

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Тімоті Шаламе, зірка фільмів "Дюна" та "Маленькі жінки", став першим чоловіком на обкладинці британського Vogue за всю 106-річну історію існування цього модного журналу. І він дав коротке інтерв'ю, у якому розповів про творчі плани.

Не можна сказати, що чоловіки не з'являлися на обкладинках журналу в минулому: першим був актор і хлопець з IT Гельмут Бергер разом із Марісою Беренсон у 1970 році, у 2020 році це був футболіст та активіст Маркус Решфорд із моделлю Адвоа Абоа, але це перша обкладинка, де чоловік з'явився сам.

[ + – ] Тімоті Шаламе для британського Vogue

"Чоловік на обкладинці? Можливо, я чекав на відповідну людину", — написав Едвард Еннінфул у своєму листі редактора для номера, який вийде в жовтні 2022 року.

Знімав Тімоті Шаламе відомий фотограф Стівен Мейзел

[ + – ] Тімоті Шаламе для британського Vogue

У Vogue зазначили, що Тімоті Шаламе — це втілення сучасної людини як актора і як особистості.

26-річний актор зробив запаморочливий підйом на вершину Голлівуду за останні п'ять років: від номінації на "Оскар" за "Клич мене своїм ім'ям" у 2018 році до зіркового фільму "Дюна" у 2021 році.

І звичайно, варто відзначити його роль у новому фільмі "Разом із кістками" Луки Гуаданьїно.

[ + – ] Тімоті Шаламе для британського Vogue

Під час зйомки для Vogue Тімоті з'явився у кількох стильних образах: шкіряних штанах та комбінезонах, вінтажних футболках та чоботях із мотоциклетного екіпірування.

Він навіть розмістив фото зі зйомки у своєму Instagram, що можна вважати перемогою. Тімоті Шаламе називають тією людиною, що постить всього два селфі на рік у соцмережах і не дуже охоче спілкується зі своїми шанувальниками в мережі. В інтерв'ю він також відмовився говорити про особисте, тільки згадав, що дуже схвильований зйомками у другій частині "Дюни".