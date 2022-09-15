Тимоти Шаламе появился на обложке британского Vogue

Впервые за 106-летнюю историю журнала на обложке появился мужчина

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Тимоти Шаламе, звезда фильмов "Дюна" и "Маленькие женщины", стал первым мужчиной на обложке британского Vogue за всю 106-летнюю историю существования этого модного журнала. И он дал короткое интервью, в котором рассказал о творческих планах.

Нельзя сказать, что мужчины не появлялись на обложках журнала в прошлом: первым был актер и парень из IT Хельмут Бергер вместе с Марисой Беренсон в 1970 году, в 2020 году это был футболист и активист Маркус Рэшфорд с моделью Адвоа Абоа, но это первая обложка, где мужчина появилась в одиночестве.

[ + – ] Тимоти Шаламе для британского Vogue

"Мужчина на обложке? Возможно, я ждал подходящего человека", — написал Эдвард Эннинфул в своем письме редактора для номера, который выйдет в октябре 2022 года.

Снимал Тимоти Шаламе известный фотограф Стивен Мейзел

[ + – ] Тимоти Шаламе для британского Vogue

В Vogue отмтеили, что Тимоти Шаламе – это воплощение современного человека, как актера и как личности.

26-летний актер совершил головокружительный подъем на вершину Голливуда за последние пять лет: от номинации на "Оскар" за "Зови меня своим именем" в 2018 году до звездного фильма "Дюна" в 2021 году.

И конечно, стоит отметить его роль в новом фильме "Вместе с костями" Луки Гуаданьино.

[ + – ] Тимоти Шаламе для британского Vogue

Во время съемки для Vogue Тимоти появился в нескольких стильных образах: кожаных брюках и комбинезонах, винтажных футболках и сапогах из мотоциклетной экипировки.

Она даже разместил фото со съемки в своем Instagram, что можно считать победой. Тимоти Шаламе называют тем человеком, что постит всего два селфи в год в соцсетях и не слишком охотно общается со своими поклонниками в Сети. В интервью он также отказался говорить о личном, только кпомянул, что очень взволнован съемками во второй части "Дюны".