Тімоті Шаламе розбив камеру оператора під час зйомок реклами (відео)

З популярним голівудським актором трапилася прикра ситуація під час рекламних зйомок.

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27-річний американський актор та продюсер Тімоті Шаламе врізався в камеру під час зйомок реклами аромату Chanel Bleu у Нью-Йорку. Про це пише The Post.

У відео, опублікованому користувачем TikTok @mickmicknyc, яке вже набрало понад 44,3 мільйона переглядів, актор французького походження вийшов із будівлі і підійшовши до 51-річної акторки Стефані Курцуба, зіткнувся з камерою.

Зірка "Дюни", здавалося, зберігав спокій і посміхався, коли піднімав частину камери, що відламалася внаслідок удару.

"Вибачте, вибачте", — сказала Курцуба. При цьому деякі глядачі відео зазначили, що вона, можливо, штовхнула Тімоті, тоді як інші сказали, що камера "вилетіла у його бік".

"Все добре", — запевнив її Шаламе.

Папараці також зняли сцену на кадрах.

Повідомлялося, що рекламний ролик називається "Запаморочення" і був знятий Мартіном Скорсезе.

Нагадаємо, нещодавно закордонні ЗМІ повідомили, що Тімоті Шаламе зустрічається з Кайлі Дженнер.

На даний момент вони поводяться невимушено. Інсайдер розповів: "Це не серйозно, але Кайлі подобається проводити час з Тімоті і вона хоче подивитися, до чого це йде. Їй весело, тому що це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та цікаве для Кайлі".

Також Фокус писав, що Тімоті Шаламе купив будинок у Беверлі-Гіллз за $11 мільйонів.