Тимоти Шаламе, Зендая и Остин Батлер. Появились первые фото второй части "Дюны"

Премьера второго фильма Дени Вильнева состоится 3 ноября 2023 года.

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В Сети появились первые кадры нового фильма "Дюна: Часть вторая". На снимках можно увидеть новых героев экранизации, которых сыграли Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду и прочие. Фото опубликовало издание Vanity Fair.

"Важно — это не продолжение, это вторая часть. Есть раз ница. Я хотел, чтобы фильм действительно открывался именно там, где мы оставили персонажей. Прыжка во времени нет. Я хотел драматической преемственности с первой частью", — рассказал Вильнев.

Фильм "Дюна: Часть первая" закончился на том, что Пол Атрейдес, которого играет Тимоти Шаламе, пережил уничтожение своей могущественной семьи ненасытными промышленниками, известными как Дом Харконненов, и оказался в бесплодных песках планеты Арракис. Там он встретил Чани, которую сыграла Зендая.

Тимоти Шаламе и Зендая в фильме "Дюна"

В последние мгновения он наблюдал, как один из фрименов использовал веревки и крюки, чтобы зацепиться за песчаного червя, а Чани говорит ему, что это только начало. Так что во второй части нас будет ждать продолжение истории Пола Атрейдеса. Также появятся новые герои.

Флоренс Пью присоединилась к актерскому составу в роли принцессы Ирулэн, дочери императора Шаддама IV (которого играет Кристофер Уокен), верховного правителя галактики, чья власть над враждующими группировками ослабла.

Флоренс Пью в роли принцессы Ирулэн

"Когда я встретил Флоренс, меня поразила ее самоуверенность и прямолинейность. В ней есть что-то королевское. Я определенно верю, что Флоренс могла бы стать в будущем премьер-министром", — сказал Вильнев.

Роль принца Харконненов Фейд-Раута исполнил Остин Батлер. В экранизации Дэвида Линча 1984 года эту роль сыграл Стинг.

История Дюны сосредоточена на лидерах, которые сражаются за контроль над "спайсом", изменяющим сознание минералом, который встречается только на Арракисе и наделяет тех, кто его потребляет, светящимися лазурными глазами. Это история о выживании с ограниченными ресурсами и опасностях эксплуатации мира природы вместо того, чтобы жить в гармонии с ней. Но также здесь будет место и для истории любви.

В то время как Вильнев описывает второй фильм "Дюна", как "эпический военный боевик", он отмечает, что не хотел перегружать любовную линию.

"Я хотел сделать очень человечный фильм, очень близкий к персонажам, несмотря на размах. Самое главное – это искра между Чани и Полом. Если мы ее не зафиксируем, то фильма не будет. Эпицентр истории — это эти отношения", — отметил режиссер.

Тимоти Шаламе в роли Пола

Съемки велись в так называемый "волшебный час" — фраза, которую кинематографисты используют для краткого окна, когда солнце садится. Фильм снимался в отдаленных пустынных местах Абу-Даби и Иордании, поэтому на Зендаю и Шаламе часто оказывалось давление, чтобы они поскорей снимали свои романтические сцены и не срывали график.

Об экранизации "Дюны" Дени Вильнев мечтал с детства. Перед премьерой первого фильма его брат нашел коллекцию иллюстраций для раскадровки, которые Вильнев сделал с другом, когда ему было около 13 или 14 лет.

Режиссер потратил десятилетия, пытаясь сделать новую версию "Дюны" для большого экрана. Хотя первая часть "Дюны" стала одним из первых постпандемических блокбастеров и была номинирована на 10 "Оскаров", выиграв шесть, сам режиссер до сих пор зациклен на том, что, по его мнению, он мог бы сделать лучше.

"Вы должны принять свои неудачи как художник. Для меня было почти невыполнимой задачей быть абсолютно верным своим детским мечтам. Но что приносит покой в мое сердце, так это то, что я воплотил многие из них на экране, многие из них близки к тому, что я себе представлял", рассказал Вильнев.

На днях Зендая и Тимоти Шаламе воссоединились для продвижения своего нового фильма "Дюна: Часть вторая" на CinemaCon 2023.