Кевин Костнер считает, что его жена требует денег на пластические операции

Кристин Баумгартнер аргументировала увеличение суммы алиментов потребностями трех их детей.

68-летний американский актер Кевин Костнер обвиняет свою жену Кристин Баумгартнер в том, что она требует почти 250 000 долларов в месяц алиментов на себя, а не на их детей. Об этом пишет US Weekly.

Костнер утверждал в судебных документах, что его судебный бухгалтер обнаружил, что Кристин тратит более 100 000 долларов на косметические хирургические процедуры — и это "настоящая причина", почему она просит много денег.

Он также утверждает, что Баумгартнер потратила тысячи долларов на покупки в бутиках, снятие средств в банкоматах, кредиты на строительство, гонорары адвокатов и другие расходы, которые "не имеют" ничего общего с ее детьми.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Дизайнер сумок, которая воспитывает с Костнером троих детей, ранее утверждала, что 248 000 долларов в месяц, которые она требует, "меньше суммы, необходимой для того, чтобы поддерживать детей в привычном образе жизни".

Она также утверждала, что не имеет "собственного дохода" и "сидит дома" с 2007 года, когда родился ее старший ребенок.

Впрочем, Кевин Костнер заявил в новых судебных документах, что он считает 51 940 долларов в месяц, которые он сейчас платит, "разумной" суммой. Он также оплачивает 100 процентов медицинского страхования детей, их внеклассные расходы, обучение Грейс в частной школе и расходы на автомобиль Кейдена.

Баумгартнер подала на развод в мае после 18 лет брака, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, Кевин Костнер рассказал детям о разводе необычным способом.

Также Фокус писал об условии, при котором Кристин Баумгартнер готова выселиться из поместья супругов.