Руслан Багинский стал лауреатом премии ANDAM и получил 100 тысяч евро

В Париже наградили лауреатов престижной фэшн-премии ANDAM и знаменитый украинский шляпник Руслан Багинский стал лауреатом премии "Аксессуары". Приз: 100 тысяч евро и патронат дизайнера Hermès.

В саду Пале-Рояль в Париже наградили лауреатов премии ANDAM Fashion Award 2023. И среди прочих, чествовали украинского дизайнера Руслана Багинского, который создает образы для звезд. В шляпах его авторства выступала Бейонсе в своем концертном туре "Ренессанс". Об этом пишет WWD.

Дизайнер Луи-Габриэль Нуши обошел пятерых других финалистов и получил главный приз премии ANDAM Fashion Award 2023 года – 500 тысяч евро и год обучения от генерального директора Chloé.

Эстер Манас и Дюран Лантинк были удостоены специальной премии, Авеллано стал лауреатом премии Пьера Берже, а приз за аксессуары достался Руслану Багинскому.

Руслан Багинский

Призы вручали основательница ANDAM Натали Дюфур, наставник этого года Риккардо Беллини и министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Победитель уже пошутил, что выигрыш потратит на отпуск. В своей последней коллекции Нуши стремился дать новое определение мужской чувственности.

А украинец Руслан Багинский, чьи шляпы были представлены в туре Бейонсе "Ренессанс", получил премию "Аксессуары", которая теперь оценивается в 100 000 евро и патронат дизайнера модного дома Hermès.

Момент показался киевскому дизайнеру сюрреалистичным, учитывая, что он и его команда "живут в условиях полной биполярности" между миром моды и их истерзанной войной родиной. "Это показывает людям в моей стране, что все возможно, и это очень важно, особенно сейчас", — сказал он более чем через 16 месяцев после начала нападения России на Украину.

Пока Руслан еще не решил на что потратить выигранные деньги: открытие магазины в Париже, "его большая мечта", или расширение своих презентаций.

Когда он только попал в список финалистов, то писал, что ему в это не верится.

"Ruslan Baginskiy – в списке финалистов премии ANDAM. Хотел бы эту новость сказать себе я в 2016-м, во время первой поездки в Париж, когда мы жили в сомнительных квартирах, в сомнительных районах, и выгрызали каждую малейшую возможность рассказать о себе и доказать всем, а в первую очередь себе, что маленький бренд из Украины может производить продукт на уровне с легендарными французскими модными домами", — писал дизайнер.

Бейонсе в шляпе от Багинского

А пока Руслан получал премию, его шоурум посетила супермодель Джиджи Хадид.

Двумя другими финалистами конкурса аксессуаров стали Alighieri, лондонский ювелирный бренд, основанный Рошем Махтани, и парижский ювелирный бренд Panconesi, созданный итальянским дизайнером Марко Панконези, который подрабатывает директором по дизайну Swarovski.

Кандидаты на главный приз ANDAM могут быть любой национальности, но должны владеть французской компанией или создать ее в том же году, что и получение стипендии.

Премия ANDAM была создана в 1989 году Натали Дюфур при поддержке Министерства культуры Франции и DEFI, органа, который способствует развитию французской индустрии моды, и с покойным Пьером Берже в качестве президента.

ANDAM стала трамплином для дизайнеров, которые хотели бы достижения международного признания.

ANDAM — французская аббревиатура Национальной ассоциации развития искусства моды — поддерживается крупными корпоративными спонсорами, в число которых сейчас входят Balenciaga, Chanel, Chloé, Galeries Lafayette, Google, Hermès, Instagram, LVMH, Saint Laurent и многими другими.

Напомним, в прошлом году Руслан Багинский подарил шляпку королеве Елизавете. И она сделала исключение ради украинца, приняв подарок. Ведь, как известно, шляпки для нее создавал ее собственный дизайнер.

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