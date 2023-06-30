Украинская супермодель Алла Костромичева родила второго ребенка

Девочку счастливые родители назвали Авророй.

37-летняя украинская супермодель и постоянная ведущая реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева второй раз стала матерью. Она родила своему супругу. итальянскому бизнесмену Джейсону Капоне дочь, которую родители назвали Авророй. Снимком, где она и Джейсон держат ножку новорожденной, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети.

"Аврора", – коротко подписала она снимок.

Среди тех, кто поздравил пару, были телеведущая Леся Никитюк, певицы Вера Брежнева и MamaRika, Ирина Монатик и многие другие знаменитости.

Алла и Джейсон держат ножку новорожденной Авроры Фото: Instagram Alla Kostromichova

Аврора – младшая дочь Аллы и Джейсона. У супругов подрастает семилетний сын Сальваторе.

Алла Костромичева сделал в модельном бизнесе карьеру, о которой мечтают миллионы девочек. В детстве она комплексовала из-за своей внешности и худобы, однако во время учебы в Севастопольском национальном техническом университете начала пробоваться на кастингах, а уже на втором курсе заключила контракт с известным модельным агентством "Why Not" (Милан). Она удачно совмечщала работу и учебу, закончив вуз с красным дипломом. На четвертом курсе у нее уже был профессиональный контракт с Givenchy.

Костромичева работала с модными домами Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta, неоднократно открывала показы. Ее личный рекорд – 86 дефиле в месяц. Девушка неоднократно снималась для обложек Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle.

Алла создала собственное модельное агентство KModels.

Что касается семейной жизни, то ее муж Джейсон Капоне – действительно родственник знаменитого Аль Капоне, но не прямой. Как сообщает "Без табу", мать мужа модели — из Сицилии, а папа родился недалеко от Рима. Джейсон появился на свет уже в США, и сейчас он успешный инвестбанкир.

Алла Костромичева со своим мужем Джейсоном Капоне Фото: Instagram Alla Kostromichova

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