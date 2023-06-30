Звезда "Сумерек" второй раз стала мамой

Отцом ребенка является звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер, за которым Никки замужем с 2015 года.

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35-летняя американская актриса Никки Рид, которая больше всего запомнилась зрителям в роли Розали Хейл из саги "Сумерки" и ее супруг, 44-летний актер Йен Сомерхолдер, звезда "Дневников вампира, второй раз стали родителями. У них родился сын. Об этом звезда сообщила в сторис своего Instagram. У пары уже подрастает пятилетняя дочь Бодхи Солей.

"Несколько недель назад мы приветствовали нашего сына, и это можно назвать одним из самых прекрасных дней в моей жизни. Родившись дома в воде и окруженный такой любовью, в одно мгновение мое сердце увеличилось вдвое. Как вы все знаете, у меня очень строгие границы с социальными сетями, особенно когда речь идет о детях и о том, что я хочу показать миру. Я хотела поделиться первой, чтобы я могла заранее поблагодарить вас за соблюдение этих границ и за послания позитива, доброты и любви", – написала Никки.

Фото: Nikki Reed/Instagram

Актриса поблагодарила свою акушерку и врачей "за то, что они помогли нежно провести этого милого мальчика в мир" и опубликовала снимок, на котором она улыбается после родов, а рука сына лежит у нее на груди.

О том, что у них будет второй ребенок, пара рассказала еще в январе, опубликовав снимок Никки, где та демонстрирует округлившийся живот, держа на руках дочку.

"2023 празднует жизнь. Годы мечтаний, манифестаций и молитв в этот самый момент. Так много любви. Какой подарок", – написала Рид.

В свою очередь Йен отреагировал на ее пост, отметив:

"Все, чего я когда-либо хотел с тех пор, как был маленьким мальчиком, — это иметь большую семью. Спасибо, Никки, за такой подарок. Второй круг начался! Спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама и так много работаешь, чтобы мечты сбывались!!! Когда я делал этот снимок, я не мог поверить в то, что видел в тот видоискатель. Нет ничего прекраснее… Все, о чем я прошу, чтобы в это время все присылали мне и Никки положительные эмоции. Социальное пространство может быть странным, но мы также можем сделать его прекрасным".

Никки и Йен женаты с 2015 года. Их познакомил общий знакомый, и они оставались друзьями несколько лет, прежде чем их отношения переросли в роман.

Йен и Рикки воспитыват дочь Бодхи Солей

Ранее Рид была замужем за участником конкурса American Idol Полом Макдональдом, с которым она связала себя узами брака в 2011 году. В 2015 году супруги развелись.

У Сомерхолдера были романтические отношения с коллегой по фильму "Дневники вампира" Ниной Добрев с 2010 по 2013 год. Они съехались под одну крышу всего через три недели после знакомства.

Ранее Фокус писал, что фильм "Сумерки" станет сериалом.