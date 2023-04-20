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Фанатам вампирской саги на радость. Фильм "Сумерки" станет сериалом

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Фото: Lionsgate Television | Постер фильма "Сумерки"

Съемками истории Беллы и Эдварда займется киностудия Lionsgate Television.

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В Голливуде наступила эпоха ремейков и переделки фильмов в более популярный формат сериалов. Теперь телесагой станут и популярные "Сумерки". Сериал по романам писательницы Стефани Майер снимет Lionsgate Television. Работа над проектом уже началась, но пока она находится на ранней стадии и кто сыграет Беллу и Эдварда Каллена пока неизвестно. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Также у нового сериала пока нет сценариста. Вик Годфри и Эрик Фейг, бывший сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group, назначены исполнительными продюсерами новой версии.

Работая в Summit Entertainment, Фейг, как известно, приобрел права на серию книг "Сумерки" после того, как Paramount Pictures отказались. И это было очень удачным решением.

Было выпущено пять фильмов, которые заработали более 3,4 миллиарда долларов в мировом прокате.

Трейлер фильма "Сумерки"

"Сумерки" зарекомендовали себя как феномен поп-культуры.

В 2020 году писательница Стефани Майер признавалась в интервью, что, хоть рада тому, что ее романы стали популярными, но не может понять почему это случилось.

Она призналась, что ожидала, что только ее семья прочитает историю любви между Беллой Свон и вампиром Эдвардом Калленом, и то сделает это "из жалости".

На вопрос, ожидала ли она популярности, Стефани ответила: "Решительное "нет" и "никогда".

"Я и не думала, что кто-то, кроме моих ближайших родственников, будет читать "Сумерки", и я полагала, что они сделаю это из жалости. Я до сих пор не совсем верю в это явление. Не похоже, чтобы со мной могло случится что-то подобное", — сказала писательница. Уже известно, что она примет участие в создании сериала.

Напомним, ранее студия Lionsgate Television экранизировала книги Майер: с 2008 по 2012 год вышли пять полнометражных фильмов. Главные роли в них исполнили Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер. Примечательно, но в роли Эдварда Каллена сама Стефани хотела видеть Генри Кавилла, но к тому моменту, как начались съемки ему уже было 25 лет и он никак не мог исполнить роль 17-летнего юноши.

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Кадр из фильма "Сумерки"
Фото: Lionsgate Television

В центре сюжета книг Стефани Майер история 17-летней девушки Беллы Свон, которая переезжает в городок Форкс к своему отцу и знакомится с симпатичным молодым человеком по имени Эдвард. После того, как он спасает ее несколько раз, она понимает, что он обладает сверхъестественными способностями. А позже выясняется, что он вампир, но его семья отказалась от того, чтобы пить кровь людей.

Тейлору Лотнеру досталась роль оборотня Джейкоба Блэка, который также влюблен в Беллу. Но в отличие от Стюарт и Паттинсона, для которых роль в "Сумерках" стала прорывом, кинокарьера Лотнера сложилась не слишком успешно. Он не получал выгодных предложений, а его игру кинокритики оценивали не слишком высоко.

В прошлом году он женился на своей подруге Тейлор Доум. В интервью Келли Кларксон Тейлор Лотнер шутил над тем фактом, что они с Доум будут полными тезками, когда поженятся.