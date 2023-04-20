Фанатам вампірської саги на втіху. Фільм "Сутінки" стане серіалом

Зйомками історії Белли й Едварда займеться кіностудія Lionsgate Television.

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У Голлівуді настала епоха римейків і перероблення фільмів у популярніший формат серіалів. Тепер телесагою стануть і популярні "Сутінки". Серіал за романами письменниці Стефані Маєр зніме Lionsgate Television. Робота над проєктом уже розпочалася, але поки що вона перебуває на ранній стадії, і хто зіграє Беллу та Едварда Каллена, поки невідомо. Про це пише The Hollywood Reporter.

Також новий серіал поки що не має сценариста. Вік Годфрі й Ерік Фейг, колишній співпрезидент Lionsgate Motion Picture Group, призначені виконавчими продюсерами нової версії.

Працюючи в Summit Entertainment, Фейг, як відомо, отримав права на серію книг "Сутінки" після того, як Paramount Pictures відмовилися. І це було дуже вдалим рішенням.

Було випущено п'ять фільмів, які заробили понад 3,4 мільярда доларів у світовому прокаті.

Трейлер фільму "Сутінки"

"Сутінки" зарекомендували себе як феномен попкультури.

У 2020 році письменниця Стефані Маєр зізнавалася в інтерв'ю, що хоч рада тому, що її романи стали популярними, але не може зрозуміти, чому це сталося.

Вона зізналася, що чекала, що тільки її сім'я прочитає історію кохання між Беллою Свон і вампіром Едвардом Калленом, і те зробить це "з жалю".

На запитання, чи чекала вона на популярність, Стефані відповіла: "Рішуче "ні" та "ніколи".

"Я й не думала, що хтось, крім моїх найближчих родичів, читатиме "Сутінки", і я вважала, що вони зроблять це з жалю. Я досі не зовсім вірю в це явище. Не схоже, щоб зі мною могло статися щось подібне", — сказала письменниця. Вже відомо, що вона братиме участь у створенні серіалу.

Нагадаємо, раніше студія Lionsgate Television екранізувала книги Маєр: із 2008 по 2012 рік вийшли п'ять повнометражних фільмів. Головні ролі в них виконали Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон і Тейлор Лотнер. Примітно, але в ролі Едварда Каллена сама Стефані хотіла бачити Генрі Кавілла, але до того моменту, як почалися зйомки, йому вже було 25 років, і він ніяк не міг виконати роль 17-річного юнака.

Кадр із фільму "Сутінки" Фото: Lionsgate Television

У центрі сюжету книг Стефані Маєр історія 17-річної дівчини Белли Свон, яка переїжджає до містечка Форкс до свого батька та знайомиться із симпатичним молодим чоловіком на ім'я Едвард. Після того, як він рятує її кілька разів, вона розуміє, що він має надприродні здібності. А потім з'ясовується, що він вампір, але його сім'я відмовилася від того, щоби пити кров людей.

Тейлору Лотнеру дісталася роль перевертня Джейкоба Блека, який також закоханий у Беллу. Але на відміну від Стюарт і Паттінсона, для яких роль у "Сутінках" стала проривом, кінокар'єра Лотнера склалася не надто успішно. Він не отримував вигідних пропозицій, а його гру кінокритики оцінювали не надто високо.

Минулого року він одружився зі своєю подругою Тейлор Доум. В інтерв'ю Келлі Кларксон Тейлор Лотнер жартував із того факту, що вони з Доум будуть повними тезками, коли одружаться.