Зірка "Сутінків" вдруге стала мамою

Батьком дитини є зірка "Щоденників вампіра" Єн Сомерголдер, з яким Ніккі одружена з 2015 року.

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35-річна американська акторка Ніккі Рід, яка найбільше запам'яталася глядачам у ролі Розалі Гейл із саги "Сутінки", та її чоловік, 44-річний актор Єн Сомерголдер, зірка "Щоденників вампіра", вдруге стали батьками. У них народився син. Про це зірка повідомила в сторіс свого Instagram. У пари вже підростає п'ятирічна дочка Бодхі Солей.

"Кілька тижнів тому ми вітали нашого сина, і це можна назвати одним із найпрекрасніших днів у моєму житті. Народившись удома у воді й оточений такою любов'ю, в одну мить моє серце збільшилося вдвічі. Як ви всі знаєте, я маю дуже суворі кордони з соціальними мережами, особливо коли йдеться про дітей і про те, що я хочу показати світові. Я хотіла поділитися першою, щоб я могла заздалегідь подякувати вам за дотримання цих кордонів і за послання позитиву, доброти і любові", — написала Ніккі.

Фото: Nikki Reed/Instagram

Акторка подякувала своїй акушерці та лікарям "за те, що вони допомогли ніжно провести цього милого хлопчика у світ" і опублікувала знімок, на якому вона посміхається після пологів, а рука сина лежить у неї на грудях.

Про те, що у них буде друга дитина, пара розповіла ще в січні, опублікувавши знімок Ніккі, де та демонструє кругленький живіт, тримаючи на руках доньку.

"2023 святкує життя. Роки мрій, маніфестацій і молитов у цей самий момент. Так багато любові. Який подарунок", — написала Рід.

Зі свого боку Єн відреагував на її пост, зазначивши:

"Усе, чого я коли-небудь хотів відтоді, як був маленьким хлопчиком, — це мати велику сім'ю. Дякую, Ніккі, за такий подарунок. Друге коло почалося! Спасибі цій неймовірній людині за дар життя і любові, за те, що ти найнеймовірніша мама і так багато працюєш, щоб мрії збувалися!!! Коли я робив цей знімок, я не міг повірити в те, що бачив у той видошукач. Немає нічого прекраснішого... Усе, про що я прошу, щоб у цей час усі надсилали мені та Ніккі позитивні емоції. Соціальний простір може бути дивним, але ми також можемо зробити його прекрасним".

Ніккі та Єн одружені з 2015 року. Їх познайомив спільний знайомий, і вони залишалися друзями кілька років, перш ніж їхні стосунки переросли в роман.

Єн і Ріккі виховують доньку Бодхі Солей

Раніше Рід була одружена з учасником конкурсу American Idol Полом Макдональдом, з яким вона пов'язала себе узами шлюбу 2011 року. У 2015 році подружжя розлучилося.

У Сомерголдера були романтичні стосунки з колегою по фільму "Щоденники вампіра" Ніною Добрев з 2010 по 2013 рік. Вони з'їхалися під один дах всього через три тижні після знайомства.

Раніше Фокус писав, що фільм "Сутінки" стане серіалом.