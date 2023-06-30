Принц Уильям и принц Гарри воссоединились ради принцессы Дианы: но есть нюанс

Братья не смогли проигнорировать премию памяти своей матери.

1 июля принцесса Уэльская Диана, мать принцев Уильяма и Гарри и первая жена принца Чарльза, ныне короля Чарльза III, отметила бы свой 62-й день рождения. По этому случаю ее сыновья стали участниками виртуальной премии Diana Award, сообщает Hello.

В последний раз братья вместе были на публике на коронации своего отца, однако практически не общались между собой, и Гарри улетел в США еще до того, как закончились торжества.

В этот раз Уильям и Гарри не пересекались, учитывая формат проведения мероприятия, но не смогли его проигнорировать. Они оба уже давно демонстрируют свою поддержку премии Дианы, учрежденной в 1999 году в память о покойной принцессе Уэльской, и ее вере в то, что молодые люди способны изменить мир.

Во вступительном слове в начале церемонии награждения принц Уэльский сказал, что он "гордится" тем, что продолжает верить своей покойной матери.

"Сегодня мы признаем силу всех молодых людей — способность бросить вызов статусу-кво, противостоять несправедливости и вдохновить на значимые изменения. Я сердечно поздравляю всех лауреатов премии. Ваши достижения являются свидетельством вашей страсти и стремления к позитивным переменам. Вы являетесь факелоносцами надежды и вдохновения, освещая путь другим. И всем, кто смотрит все эти истории, они напоминают нам, почему такие организации, как The Diana Award, так важны. Это напоминание о том, что, когда мы инвестируем в молодых людей, когда мы предоставляем им инструменты и возможности, действительно может изменить мир. Это убеждение разделяет моя мать, и я горжусь тем, что продолжаю верить в нее", – сказал Уильям, выступая по видеосвязи из Кенсингтонского дворца.

Гарри тоже не остался в стороне.

"Когда мы собираемся вместе, я вспоминаю о глубокой вере моей матери в преобразующую силу молодых людей. Она признала их уникальную способность бросить вызов статус-кво и продвигать более инклюзивное и сострадательное общество. Ее наследие продолжает вдохновлять и служить примером того, как ориентироваться в сложностях нашего современного мира. Очень многие из многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся, несоразмерно сказываются на молодежи. Будь то изменение климата, психическое здоровье или системная несправедливость, препятствия иногда могут казаться непреодолимыми. Но что дает мне надежду, так это коллективная сила, которой мы обладаем, когда работаем вместе – сила в разнообразии голосов и точек зрения, которые ее охватывают", – сказал он.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям не намерен пока что мириться с Гарри. После выхода мемуаров герцога Сассекского "Запасной" отношения между братьями еще больше испортились. В свою очередь король намерен сделать все, чтобы снова наладить отношения с младшим сыном.