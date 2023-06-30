Джорджина Родригес и Криштиану Роналду показали яркие фото из итальянского отпуска
Знаменитый футболист показал темный педикюр, а его невеста каждый день меняет купальники.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, которые сейчас живут в Саудовской Аравии, где Роналду играет за клуб "Аль-Наср", отправились в отпуск. Пара проводит с детьми время на роскошной яхте в Италии у острова Сардиния. Об этом пишет Daily Mail.
29-летняя Родригес, которая недавно стала амбассадором марок GUESS и Marciano, наконец, смогла показать свои новые купальники. Ведь в Саудовской Аравии, где она сейчас живет, подобная откровенность не в чести.
И хоть ей, в качестве исключения, и позволили жить вместе с Роналду, хоть они и не женаты, ей все равно приходится соблюдать правила и скромно одеваться.
Джорджина уже запостила несколько фотографий, демонстрирующих, как она купается в море, отдыхает в шезлонге и балует себя коктейлями.
Между тем, ее 38-летний бойфренд-футболист продемонстрировал, что находится в отличной форме и даже не чужд таким процедурам, как педикюр.
Португальская суперзвезда Криштиану Роналду, как известно, одержим своим здоровьем и фитнесом, и уделяет много внимания тому, чтобы оставаться в форме.
Сейчас он зарабатывает 175 миллионов фунтов стерлингов в год в Саудовской Аравии с ФК Al-Nassr.
Пара отдыхала на яхте со всеми детьми. Как известно, у Криштиану есть сын Криштиану-младший, 12 лет, и близнецы Ева и Матео, пяти лет, которые родились до встречи с Джорджиной.
А у Джорджины и Роналду родились дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда, которой только исполнилось 13 месяцев.
Поделившись впечатлениями об их веселой поездке, Джорджина опубликовала милую семейную фотографию, на которой все улыбаются, позируя на палубе яхты.
Согласно новостным СМИ Испании, Джорджина, как полагают, заключила с Криштиану железный "добрачный" договор на случай, если они расстанутся. Хоть они и не состоят в законном браке, но Джорджина будет получать по 100 тысяч евро в месяц до конца своей жизни, и ей достанется семейный дом в Мадриде.
Криштиану был назван Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в начале мая, а его годовой доход в этом году превысил 109 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, ранее Джорджина в роскошном золотом платье появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
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