Джорджина Родригес и Криштиану Роналду показали яркие фото из итальянского отпуска

Знаменитый футболист показал темный педикюр, а его невеста каждый день меняет купальники.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, которые сейчас живут в Саудовской Аравии, где Роналду играет за клуб "Аль-Наср", отправились в отпуск. Пара проводит с детьми время на роскошной яхте в Италии у острова Сардиния. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя Родригес, которая недавно стала амбассадором марок GUESS и Marciano, наконец, смогла показать свои новые купальники. Ведь в Саудовской Аравии, где она сейчас живет, подобная откровенность не в чести.

Джорджина Родригес на отдыхе в Италии

И хоть ей, в качестве исключения, и позволили жить вместе с Роналду, хоть они и не женаты, ей все равно приходится соблюдать правила и скромно одеваться.

Джорджина уже запостила несколько фотографий, демонстрирующих, как она купается в море, отдыхает в шезлонге и балует себя коктейлями.

Джорджина Родригес на отдыхе в Италии

Между тем, ее 38-летний бойфренд-футболист продемонстрировал, что находится в отличной форме и даже не чужд таким процедурам, как педикюр.

Криштиану Роналду на отдыхе в Италии

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду, как известно, одержим своим здоровьем и фитнесом, и уделяет много внимания тому, чтобы оставаться в форме.

Сейчас он зарабатывает 175 миллионов фунтов стерлингов в год в Саудовской Аравии с ФК Al-Nassr.

Пара отдыхала на яхте со всеми детьми. Как известно, у Криштиану есть сын Криштиану-младший, 12 лет, и близнецы Ева и Матео, пяти лет, которые родились до встречи с Джорджиной.

А у Джорджины и Роналду родились дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда, которой только исполнилось 13 месяцев.

Поделившись впечатлениями об их веселой поездке, Джорджина опубликовала милую семейную фотографию, на которой все улыбаются, позируя на палубе яхты.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с семьей на отдыхе в Италии

Согласно новостным СМИ Испании, Джорджина, как полагают, заключила с Криштиану железный "добрачный" договор на случай, если они расстанутся. Хоть они и не состоят в законном браке, но Джорджина будет получать по 100 тысяч евро в месяц до конца своей жизни, и ей достанется семейный дом в Мадриде.

Криштиану был назван Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в начале мая, а его годовой доход в этом году превысил 109 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее Джорджина в роскошном золотом платье появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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