Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду показали яскраві фото з італійської відпустки

Знаменитий футболіст показав темний педикюр, а його наречена щодня змінює купальники.

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес, які зараз живуть у Саудівській Аравії, де Роналду грає за клуб "Аль-Наср", вирушили у відпустку. Пара проводить із дітьми час на розкішній яхті в Італії біля острова Сардинія. Про це пише Daily Mail.

29-річна Родрігес, яка нещодавно стала амбасадором марок GUESS і Marciano, нарешті змогла показати свої нові купальники. Адже в Саудівській Аравії, де вона зараз мешкає, подібна відвертість не в честі.

Джорджина Родрігес на відпочинку в Італії

І хоч їй, як виняток, і дозволили жити разом з Роналду, хоч вони та не одружені, їй все одно доводиться дотримуватися правил і скромно одягатися.

Джорджина вже запостила кілька фотографій, що демонструють, як вона купається в морі, відпочиває в шезлонгу і балує себе коктейлями.

Джорджина Родрігес на відпочинку в Італії

Тим часом її 38-річний бойфренд-футболіст продемонстрував, що перебуває у чудовій формі й навіть не цурається таких процедур, як педикюр.

Кріштіану Роналду на відпочинку в Італії

Португальська суперзірка Кріштіану Роналду, як відомо, одержимий своїм здоров'ям і фітнесом, і приділяє багато уваги тому, щоб залишатися у формі.

Зараз він заробляє 175 мільйонів фунтів стерлінгів на рік у Саудівській Аравії з ФК Al-Nassr.

Пара відпочивала на яхті з усіма дітьми. Як відомо, у Кріштіану є син Кріштіану-молодший, 12 років, і близнюки Єва і Матео, п'яти років, які народилися до зустрічі з Джорджиною.

А у Джорджини і Роналду народилися доньки Алана Мартіна і Белла Есмеральда, якій щойно виповнилося 13 місяців.

Поділившись враженнями про їхню веселу поїздку, Джорджина опублікувала милу сімейну фотографію, на якій усі посміхаються, позуючи на палубі яхти.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду з сім'єю на відпочинку в Італії

Згідно з новинними ЗМІ Іспанії, Джорджина, як вважають, уклала з Кріштіану залізний "дошлюбний" договір на випадок, якщо вони розлучаться. Хоч вони і не перебувають у законному шлюбі, але Джорджина отримуватиме по 100 тисяч євро на місяць до кінця свого життя, і їй дістанеться сімейний будинок у Мадриді.

Кріштіану був названий Forbes найбільш високооплачуваним спортсменом у світі на початку травня, а його річний дохід цього року перевищив 109 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Джорджина в розкішній золотій сукні з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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