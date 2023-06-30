От простушки до принцессы: как менялся стиль Кейт Миддлтон

За двадцать лет Кейт из обычной девушки превратилась в икону стиля, образам которой подражают во всем мире.

Если говорить о трансформации королевского стиля, то лучше всего в качестве примера подходит Кейт Миддлтон, которая из простушки превратилась в одну из самых фотографируемых женщин в мире. Многие модные эксперты отмечают, что сейчас принцесса Уэльская выглядит даже лучше, чем в свои 20 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон всегда выглядит идеально благодаря безупречной прическе, макияжу и одежде. Независимо от того, ходит ли она по магазинам, играет в теннис, или выполняет гигантский график королевских мероприятий, принцесса Уэльская всегда выглядит безукоризненно.

Кейт Миддлтон выглядит безукоризненно даже когда возится с детьми Фото: Getty Images

Можно забыть о размазанной туши, избытке косметики, или растрепанных волосах.

На самом деле, Кейт Миддлтон, мать троих детей, сейчас в свои 40 лет выглядит даже лучше, чем в 20.

Конечно, безупречно выглядеть ей помогает целая команда стилистов, костюмеров и визажистов, работа которых заключается в том, чтобы она была воплощением совершенства.

Стиль Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Но с тех пор, как в начале 2000-х Кейт оказалась в центре внимания королевской семьи, ее внешний вид резко изменился.

Она превратилась из загорелой девушки, бегающей по Сент-Эндрюсскому университету и развлекающейся с принцем Уильямом, в элегантную будущую королеву.

Кейт Миддлтон в юности Фото: Getty Images

Тем не менее ее эволюция также кажется поверхностной. Кейт, кажется, обрела уверенность в себе, и в последнее десятилетие ей досталась самая важная роль в ее жизни – она стала матерью.

Она также поддерживает прекрасную форму и, как известно, в свободное время ведет очень активный образ жизни.

Ранее в этом году принцесса Уэльская рассказала, что тренируется, когда может.

"Я делаю все это. Всякий раз, когда я могу позаниматься, я занимаюсь. Даже прыгаю на батуте с детьми перед школой", — пошутила Кейт, упомянув, что ее любимое упражнение – это планка.

Королевский инсайдер ранее сообщил: "Кейт — одержима своей фигурой, как и ее сестра Пиппа. А их мать Кэрол, которой за 60, до сих пор в очень хорошей форме".

Во время учебы в университете Кейт выбирала одежду в стиле преппи и редко обходилась без надежного элегантного блейзера в сочетании с легким платьем или с джинсами. Волосы она обычно носила распущенными по плечам.

В юности Кейт предпочитала стиль преппи Фото: Getty Images

Знаменитый стилист по прическам Дайонн Смит сказала: "Ее волосы отражали все, что она заключала в себе — юную, веселую, современную женщину".

За последнее десятилетие принцесса Уэльская резко изменила свою внешность, отказавшись от матовой основы под макияж, темной подводки для глаз и глянцевых губ в пользу более естественного образа.

В свои 20 лет Кейт подводила глаза, использовала бронзатор и румяна. И еще предпочитала более естественную линию бровей, не заботясь об их форме, как сейчас.

Юная Кейт Миддлтон Фото: Скриншот TikTok

"Кейт в свои 20 лет была такой же, как и мы. Все мы проходим через этот переход от студента к работе, но она прошла через нечто гораздо большее — от никого до одной из самых фотографируемых женщин в мире. Я думаю, что она сделала это с большой легкостью и элегантностью. Есть фотографии с помолвки, сделанные в ноябре 2010 года, когда она одета в красивое платье от Issa, и я думаю, что это начало ее превращения в принцессу", — говорит Элис Хэйр, младший редактор отдела стиля.

Кейт Миддлтон во время учебы в университете Фото: Getty Images

Еще один поворотный момент наступил перед ее свадьбой с принцем Уильямом в 2011 году, когда Кейт было 29 лет. Она смягчила свой образ, а подводка для глаз стала менее резкой.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Удивительно, но Кейт решила сама сделать себе макияж в день свадьбы после того, как взяла уроки у Арабеллы Престон, визажиста, специализирующегося на свадебном визаже.

Ее кожа выглядела увлажненной и сияющей, румяна подчеркивали ее улыбку, а также она ограничилась светлой основой, штрихами туши и теплыми коричневыми тенями для век.

Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Getty Images

Мишель Абельс, соучредитель Mishel Makeup, ранее говорила о внешнем виде Кейт: "Эффект был ошеломляющим. Ее собственный естественный макияж был идеальным для свадебного образа, с акцентом на глаза и сохранением естественности в остальном, с розово-коричневыми румянами и губной помадой. Это было действительно смелое и интересное решение, но оно определенно окупилось. Она знала свое лицо, она знала, что ей нравится. Это был отличный выбор, и она выглядела фантастически".

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы Фото: Getty Images

Свадьба Кейт ознаменовала начало трансформации, когда ей исполнилось 30 лет и первые годы замужества, а также первые годы ее работы в королевской семье.

За первое десятилетие работы в фирме ее макияж стал более утонченным, тонким и элегантным.

Именно в эти годы Кейт начала делать свою фирменную прическу: упругие локоны, волнами, спадающие на плечи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Принцесса также начала экспериментировать с цветом своих волос и прической, то выбирая медовые пряди, а также делая пробор посередине.

Знаменитый парикмахер-стилист Дайонн Смит сказала: "Никогда не было ни одной неуместной прически, но она по-прежнему выглядела моложе объемной прическе".

В 30 лет Кейт Миддлтон, тогда еще герцогиня Кембриджская, часто выбирала платья-пальто от Кэтрин Уокер, лондонского дизайнера, которая была одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Также в ее гардеробе были наряды от Александра Маккуина и Дженни Пэкхем.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

"Много платьев-пальто, много юбочных костюмов, классический образ, о котором мы думаем, когда думаем о Кейт", — отмечают модные эксперты.

А в 2020-х образ Кейт продолжает трансформироваться. Мать троих детей стала более царственной и элегантной.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

Она иногда выбирает недорогие украшения. Так, на BAFTA она надела серьги от Zara за 17,99 фунтов стерлингов. Но в целом ее наряды в 40 лет были созданы некоторыми действительно высококлассными дизайнерами, которые на шаг выше тех, что она носила в свои 30.

Принцесса определилась с цветом волос: он стал более темным, и она отказалась от подводки на нижнем веке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Лаура Кей, эксперт по макияжу и основатель Laura Kay London, ранее говорила: "Кейт была известна тем, что толсто подводила нижнее веко. Это было модно в начале 2000-х, но Кейт предпочитала этот макияж даже в свои тридцать". После, говорит Лаура, она сменила имидж и выглядит "более модной, чем когда-либо".

Теперь принцесса Уэльская предпочитает глубокие дымчато-коричневые и бронзовые оттенки, и весь ее макияж глаз растушевывается для более мягкого, но еще более яркого эффекта.

"Она также не боится пробовать тренды, используя новые техники, которые дополняют ее внешность. И явно омолаживают ее", — отмечает Лаура.

Также принцесса явно чувствует себя уверенней, чем раньше. В начале работы в качестве члена королевской семьи, ее смущали публичные выступления. Но теперь она может справиться с любым вызовом.

Кейт всегда выглядит безупречно, даже в дождь Фото: Getty Images

Она обновила свой гардероб, чтобы продемонстрировать стиль современной работающей принцессы. Теперь мы часто видим ее в брючных костюмах, элегантных пальто от Кэтрин Уокер и смелых дизайнерских блузах.

Она сменила свои клатчи на коллекцию сумок с ручками всех форм и размеров.

Во время коронации короля в мае она выглядела как принцесса в своей потрясающей тиаре.

Кейт Миддлтон в день коронации короля Чарльза Фото: Getty

"Королевская" одежда иногда может привести к жесткому, буржуазному виду. Кейт элегантно умудряется избегать этого и демонстрирует взрослый гламур.

Напомним, ранее Фокус писал, кто занимается стилем дам из королевской семьи Великобритании. Принцесса Уэльская несколько раз меняла стилистов, и все они добавляли в ее стиль что-то новое.

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