Олег Винник назвал имя женщины, о которой поет свои песни (видео)

Артист хочет защитить свою семью от назойливых журналистов и держит личную жизнь в тайне.

49-летний украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник – кумир миллионов женщин, поэтому неудивительно, что его личная жизнь – тайна за семью печатями. Пресса часто приписывала ему романы, но чаще всего в новостях мелькало имя Таюне, бэк-вокалистки певца. Сам исполнитель эти дрмыслы никак не комментировал. Впервые о своей семье он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Виктории Курочке для ее YouTube-проекта "Крупным планом".

По словам артиста, несколько лет назад он хотел купить квартиру в Германии и подарить ее очень доброй женщине, которая с ним, то есть жене. Однако про имя любимой он не назвал, заявив, что еще не время озвучивать эту информацию.

"Я собирал эти деньги в туре, но не хватило. Тут все очень дорого. Слава Богу, деньги нашли свой путь и своих владельцев"., – резюмировал Олег.

По его словам, безопасность его семьи для него – приоритет.

"Давным-давно, еще тут, в Германии, я понял, что буду делать все так, чтобы не мешали моим родным жить. После того, как моя мать умерла от нападения журналистов, я узнал об этом из прессы, я не думаю, что мой сын будет счастлив, когда он выйдет в университет, и его будут спрашивать наши журналисты, тыкая ему в лицо камеру. Он "маленький", руку протянет и засунет камеру в одно место, позвонит полицейским и скажет: "Оставьте меня в покое" – и все! Я каждый божий день молюсь, чтобы никого из моих родных не шантажировали. Почему они должны отвечать за мои поступки?", – подчеркнул Винник.

На вопрос Виктории, как же зовут жену, Олег ответил, что это сокровенное, а значит, дорогое.

"Мне мать перед смертью говорила: "Сын, какая я жадная на тебя, какая жадная", – парировал певец.

Когда ведущая прямо спросила, является ли Таюне той женой, о которой Олег говорит все время, Винник ответил:

"Таюне — это псевдоним, во-первых. Во вторых это та, о которой я пою песни. Конечно, ее зовут Тая, красивое имя, кстати. Мама называла ее Таюне".

Таюне и Олег Винник

Что касается сына, то, как отметил артист, парень имеет математический склад ума и свой философский взгляд на вещи, а также обладает хорошим чувством юмора.

Ранее Фокус писал, что Олег Винник вернулся в соцсети после продолжительного отсутствия.